Как и зачем? В Нацбанке рассказали о процедуре ввода новых банкнот

В ноябре 2023 года Нацбанк презентовал банкноты новой серии "Сакский стиль", которые будут вводиться в оборот постепенно. О том, почему возникла необходимость в обновлении дизайна казахстанских банкнот, рассказали в Национальном Банке Казахстана.

В течении года и старые образцы тенге, к которым мы уже привыкли, и новые банкноты будут в параллельном обращении.

В течение трех последующих лет старые тенге нужно будет менять в БВУ и филиалах Казпочты на новые из серии "Сакский стиль". После, если Вы обнаружите в кармане старого пальто припрятанную заначку, деньги можно обменять в филиалах Нацбанка в любое время и бессрочно – даже 50 лет спустя.

И все же, зачем Нацбанку нужно менять дизайн банкнот тенге, давайте разбираться.

Здесь нужно сразу оговориться, что Национальный Банк уполномочен выпускать банкноты и монеты тенге. Одна из его функций – регулировать количество наличных денег в обращении.

Фото: пресс-служба Нацбанка

Для чего нужны новые банкноты и чем не устраивают старые банкноты?

Банкноты – бумажные деньги. Они, как и все изделия из бумаги со временем изнашиваются и могут терять свои защитные свойства. В век современных технологий важно обновлять способы защиты банкнот, а также соответствовать мировым стандартам. Именно поэтому Национальный Банк обновляет защитные элементы на банкнотах.

"Изменение дизайна банкнот – это естественный процесс для профилактики фальшивомонетничества, так как внедряются новые степени защиты, используются новые технологии в изготовлении банкнот".

Почему дизайн доллара и других валют не меняют, а тенге обновляется постоянно?

Изменение дизайна банкнот – это распространенная мировая практика, поэтому утверждение, что доллар США или другие валюты не меняются в дизайне будет ошибочным.

Например, евро впервые выпустили в 2002 году, а с 2013 года в обращении находится новая банкнотная серия евро. У швейцарских франков, выпущенных в период с 2015 по 2020 годы, также новый дизайн всего банкнотного ряда. Они полностью отличаются от предыдущей серии. Дизайн валюты может изменяться по разным причинам: на это могут влиять культурные, политические и технологические факторы.

"Основная цель новой серии "Сакский стиль" - не только повышение степеней защиты нашей валюты, но и популяризация культурных ценностей и истории Казахстана".

Фото: пресс-служба Нацбанка

В чем главное преимущество новых банкнот?

Обновляя дизайн тенге, Нацбанк не преследует цель показать какие-то новые дизайнерские и художественные решения, а охватывает более широкие задачи.

Эксперты Национального банка провели тщательный анализ размеров банкнот по всему миру, результаты которого показали преимущества сокращения длины и ширины купюр.

"И главная особенность банкнот "Сакский стиль" - в их уменьшенном размере. Они более удобные в хранении и транспортировке. Также это позволит ускорить и упростить производство банкнот за счет расположения большего количества банкнот на банкнотном листе".

Фото: пресс-служба Нацбанка

Почему нельзя дополнительные защитные элементы внедрить в уже существующие банкноты, не меняя дизайн?

Такая практика существует и применяется в некоторых странах. Но она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Например, банкнотная бумага, как правило, уже имеет внедренные основные защитные элементы, такие как ныряющие и встроенные нити, водяные знаки и, так называемые, "окна". Наложить сверху новые элементы – сложный и дорогой технологический процесс. К тому же, рынок производителей защитных элементов достаточно специфичен и ограничен, а новые способы защиты появляются не так часто.

"На банкнотах старого дизайна используются защитные элементы, которым более 11 лет. Они уже не обеспечивают необходимый уровень безопасности. Поэтому Нацбанк провел всесторонний анализ по возможности применения усовершенствованных защитных элементов, которые будут понятны и удобны как для населения, так и для кассового оборудования".

Во сколько обойдется ввод в обращение новых купюр?

Общие затраты на введение новых банкнот такие же, как и расходы на производство и обновление старых банкнот. При этом они имеют ряд преимуществ: повышенная защита и удобство в использовании. Важно помнить, что затраты на изготовление банкнот и монет национальной валюты не превышают их номинальную стоимость.

Фото: пресс-служба Нацбанка

Сколько денег потратил Нацбанк на дизайн новых банкнот?

Эту работу провели штатные дизайнеры. Поэтому Национальный Банк не понес дополнительных расходов на разработку нового дизайна.

В целом, информация о расходах по выпуску банкнот и монет публикуется в консолидированном финансовом отчете НБК.

Какие виды банкнот из серии "Сакский стиль" уже поступили в обращение?

В конце прошлого года в обращение были выпущены банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге и уже сейчас находятся в массовом обращении. В конце июня 2024 года планируется выпуск банкноты 10 000 тенге, остальные поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года.

"Отметим, что в массовое обращение купюры номиналом 10 000 тенге поступят осенью 2024 года, так как для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо несколько месяцев".

Как банкоматы и терминалы будут адаптировать под новые банкноты?

Введение новых защитных элементов в дизайн банкнот может вызывать определенные трудности. Некоторые новые элементы незаметны на первый взгляд, а банкоматы, терминалы и кассовая техника могут не распознавать такие банкноты и даже отбраковывать их.

Тем самым, для использования банкнот с новыми защитными элементами, также, как и для банкнот с абсолютно новым дизайном необходима адаптация техники. Этот процесс для новых дизайнов банкнот в основном осуществляется производителями оборудования и занимает два-пять месяцев.

Фото: пресс-служба Нацбанка

Как происходит процесс ввода новых денег?

Выпуск банкнот требует тщательной координации и контроля на всех этапах. В нем задействовано несколько участников: Национальный Банк, Банкнотная фабрика, координирующая компания и поставщики материалов для допечатной подготовки.

"Процесс сложный и состоит из нескольких этапов. Сначала создается и утверждается концепция дизайна. Уже после согласования спецификации, выбора защитной бумаги, чернил и элементов защиты, создается прототип. После всех этапов согласования и подготовки печати Банкнотная фабрика приступает к непосредственному производству новых тенге. В последующем они направляются в филиалы Нацбанка по всей стране".

Затем Нацбанк объявляет о выпуске новых банкнот и выдает их БВУ и субъектам бизнеса для адаптации оборудования. После проведения всех этапов деньги выпускаются в массовое обращение, и казахстанцы могут пользоваться новыми купюрами.