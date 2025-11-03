К казахстанцам с важной информацией о новой банкноте 1000 тенге обратился Нацбанк

В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 3 ноября 2025 года, рассказали о защитных элементах новой банкноты 1000 тенге из серии "Сакский стиль", сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что с 28 марта текущего года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 1000 тенге.

"Это четвертая банкнота из серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", – уточнили в пресс-службе Нацбанка в понедельник.

Также в НБК решили напомнить гражданам о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 1000 тенге нового дизайна. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Фото: nationalbank.kz

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Фото: nationalbank.kz

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и оранжевого.

Фото: nationalbank.kz

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта. При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Фото: nationalbank.kz

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Фото: nationalbank.kz

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Фото: nationalbank.kz

Банкноты номиналом 1000 тенге из серии "Сакский стиль"

