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Биткоин может вырасти до 150 тысяч долларов к концу 2024 года

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:43 Фото: Freepik
Стоимость самой популярной криптовалюты потенциально может достичь 150 тысяч долларов к концу 2024 года. Что может простимулировать рост, в материале Zakon.kz.

Биткойн (BTC) может достигнуть отметки в 150 тысяч долларов США к концу этого года, поскольку спотовые биржевые фонды BTC (ETF) продолжают получать значительный приток средств, говорится в сообщении площадки CoinDesk. Кроме этого, положительный импульс криптоиндустрии может придать потенциальная победа Дональда Трампа на выборах в США.

К таким выводам пришел руководитель отдела исследований валютного рынка Джеффри Кендрик. По оценкам эксперта, кроме возможного "скачка" криптовалюты в 2024 году, к концу 2025 года биткоин может приблизиться к уровню 200 тысяч долларов.

"Если завтрашние данные по заработной плате будут благоприятными, я ожидаю, что в выходные дни будет достигнут новый исторический максимум", – отметил Джеффри Кендрик.

В целом, настроения в отношении биткоинов и более широкого рынка криптовалют возросли с мая после одобрения листинга эфирных (ETH) ETF и поддержки отрасли среди политических партий США.

По информации CoinDesk, чистый приток ETF во вторник превысил 15 миллиардов долларов впервые с момента запуска в январе, что также положительно восприняли биткоин-трейдеры. Активность притока средств недавно возросла после нескольких неудачных недель с середины апреля до начала мая, когда в некоторые дни чистый приток был нулевым, а иногда наблюдался и отток средств из крупных ETF.

Отметим, что с начала текущего года биткоин вырос более, чем на 65%.

биткоин, курс, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 17:43

Фото: Google Финансы

Ранее, Zakon.kz также публиковал данные о ценах на популярные криптовалюты в июне.

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