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Биткоин опустился в цене ниже 60 тысяч долларов

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 19:12 Фото: unsplash
Стоимость биткоина 3 октября 2024 года ненадолго опускалась ниже 60 долларов на торгах – впервые с 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 18:48 (время Астаны) опустилась на 1,22%, до 60,25 тыс. долларов, пишет РИА "Новости".

При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 1,37%, до 60,27 тыс. долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тыс. долларов впервые за две недели.

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