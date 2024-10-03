Биткоин опустился в цене ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина 3 октября 2024 года ненадолго опускалась ниже 60 долларов на торгах – впервые с 18 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 18:48 (время Астаны) опустилась на 1,22%, до 60,25 тыс. долларов, пишет РИА "Новости".

При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 1,37%, до 60,27 тыс. долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тыс. долларов впервые за две недели.