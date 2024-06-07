Золото, картины и украшения: что нужно указать в декларации

Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова отметила, что в рамках Всеобщего декларирования казахстанцы должны сперва сдать "Декларацию об активах и обязательствах" (форма 250.00). Она "входная" и сдается лишь один раз. Все сведения указываются в ней по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Далее ежегодно граждане будут сдавать "Декларацию о доходах и имуществе" (форма 270.00).

Она же рассказала, что нужно будет указывать во входной декларации.

"В первую очередь движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное за пределами Казахстана. Например, если у вас есть жилье в Турции, то вам нужно указать его в декларации. То недвижимое имущество, которое находится в Казахстане, скажем, вы живете в Астане, а квартира расположена в Актау или Атырау, такое имущество указывать не нужно. Аналогично и по транспортным средствам – если оно зарегистрировано за пределами Казахстана, то указывается, если оно зарегистрировано в РК, то указывать не нужно", – пояснила спикер.

Указываются, по ее словам, также банковские счета в иностранном банке за пределами РК, если в совокупности сумма превышают тысячекратный размер МРП. На 2024 год это 3,6 млн тенге.



"Надо указать такой момент, что госслужащие и приравненные к ним лица, согласно закону "О противодействии коррупции", не имеют права иметь счета за рубежом, за исключением особых случаях. Какие это случаи? Если, допустим, это работник посольства, либо представитель или поехал в командировку по работе, на учебу, на лечение, либо дети или родственники поехали на лечение и они, как представители, открывали счет, то в этом случае госслужащий, независимо от суммы вклада, даже если у него на счету будет 0 тенге, ни одного цента, ни одного доллара, все равно обязан указать этот счет в декларации", – отметила Гульден Хасенова.

Указывается доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Это четыре вида активов, которые необходимо указать в декларации, только если они зарегистрированы за рубежом.

Следующие виды активов указать надо, независимо от того, в Казахстане они зарегистрированы или за его пределами:



Доля участия в жилищном строительстве.

Инвестиционное золото.

Ценные бумаги, финансовые инструменты и цифровые активы, даже если приобрели в малом количестве и давно.

Другое имущество – это то имущество, стоимость которого превышает за одну единицу 3,5 млн тенге или тысячекратный размер МРП (1 МРП в 2024 году равен 3450 тг. – Прим. ред.).

"Это могут быть какие-то культурные ценности. Допустим, у вас есть картина Пикассо или Рембрандта, или у вас какое-то ювелирное украшение, по наследству вам от бабушки досталось, скажем, колье какое-то с бриллиантом, печатка. Это не значит, что женщины собрали все свое золото и пошли оценивать, нет, речь про одну единицу. Также это может быть породистое животное, допустим, скакун или кошка, которая оценивается и превышает 1000 МРП", – резюмировала Гульден Хасенова.

19 марта 2024 года сообщалось, что в 2024 году "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) представляют руководители всех типов организаций и их супруги, а также владельцы бизнеса с супругами.