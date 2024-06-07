Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Золото, картины и украшения: что нужно указать в декларации

декларация, Казахстан, имущество, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 19:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова отметила, что в рамках Всеобщего декларирования казахстанцы должны сперва сдать "Декларацию об активах и обязательствах" (форма 250.00). Она "входная" и сдается лишь один раз. Все сведения указываются в ней по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Далее ежегодно граждане будут сдавать "Декларацию о доходах и имуществе" (форма 270.00).

Она же рассказала, что нужно будет указывать во входной декларации.

"В первую очередь движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное за пределами Казахстана. Например, если у вас есть жилье в Турции, то вам нужно указать его в декларации. То недвижимое имущество, которое находится в Казахстане, скажем, вы живете в Астане, а квартира расположена в Актау или Атырау, такое имущество указывать не нужно. Аналогично и по транспортным средствам – если оно зарегистрировано за пределами Казахстана, то указывается, если оно зарегистрировано в РК, то указывать не нужно", – пояснила спикер.

Указываются, по ее словам, также банковские счета в иностранном банке за пределами РК, если в совокупности сумма превышают тысячекратный размер МРП. На 2024 год это 3,6 млн тенге.

 "Надо указать такой момент, что госслужащие и приравненные к ним лица, согласно закону "О противодействии коррупции", не имеют права иметь счета за рубежом, за исключением особых случаях. Какие это случаи? Если, допустим, это работник посольства, либо представитель или поехал в командировку по работе, на учебу, на лечение, либо дети или родственники поехали на лечение и они, как представители, открывали счет, то в этом случае госслужащий, независимо от суммы вклада, даже если у него на счету будет 0 тенге, ни одного  цента, ни одного доллара, все равно обязан указать этот счет в декларации", – отметила Гульден Хасенова.

Указывается доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Это четыре вида активов, которые необходимо указать в декларации, только если они зарегистрированы за рубежом.

Следующие виды активов указать надо, независимо от того, в Казахстане они зарегистрированы или за его пределами:

  • Доля участия в жилищном строительстве.
  • Инвестиционное золото.
  • Ценные бумаги, финансовые инструменты и цифровые активы, даже если приобрели в малом количестве и давно.
  • Другое имущество – это то имущество, стоимость которого превышает за одну единицу 3,5 млн тенге или тысячекратный размер МРП (1 МРП в 2024 году равен  3450 тг. – Прим. ред.).
"Это могут быть какие-то культурные ценности. Допустим, у вас есть картина Пикассо или Рембрандта, или у вас какое-то ювелирное украшение, по наследству вам от бабушки досталось, скажем, колье какое-то с бриллиантом, печатка. Это не значит, что женщины собрали все свое золото и пошли оценивать, нет, речь про одну единицу. Также это может быть породистое животное, допустим, скакун или кошка, которая оценивается и превышает 1000 МРП", – резюмировала  Гульден Хасенова.

19 марта 2024 года сообщалось, что в 2024 году "входную" декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) представляют руководители всех типов организаций и их супруги, а также владельцы бизнеса с супругами.

Читайте также

биткоин
Биткоин может вырасти до 150 тысяч долларов к концу 2024 года
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 июня
доллар, тенге, прогноз, курс
От 442 до 450: каким будет курс доллара на следующей неделе
Мадина Мамырханова
Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: