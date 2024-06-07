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Законодательство РК

Должны ли иностранцы предоставлять декларацию, рассказали в КГД

декларация, Казахстан, иностранцы , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 20:19 Фото: pixabay
Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 7 июня рассказала, должны ли предоставлять декларацию о доходах иностранцы, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова заявила, что "Декларация об активах и обязательствах" (форма 250.00) едина для всех и нет разграничения – резидент или нерезидент.
"В этом году, поскольку у нас сдают декларацию руководители и учредители юридических лиц, а среди них очень многие – иностранцы, и если они получают доходы здесь, в Казахстане, то у них есть обязательство по сдаче декларации. В этом году мы внесли ретроспективно поправки в Налоговый кодекс РК – супруги, которые никогда не были в Казахстане и не собираются приезжать, они освобождаются от сдачи 250.00 формы", – пояснила эксперт.
Ранее главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации. Также она рассказала, какое наказание последует в случае, если граждане не предоставят вовремя декларацию.

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