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Законодательство РК

Всеобщее декларирование: какой штраф грозит за непредоставление данных

штраф, декларация, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 20:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 7 июня рассказала, какие штрафы грозят казахстанцам, если они вовремя не предоставят налоговикам декларацию, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова сообщила, что с 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.  В противном случае грозит административная ответственность.
"На первый раз всем идет предупреждение, при повторном в течение года – уже штрафные санкции в размере 15 МРП. За сокрытие доходов на первый раз предупреждение, при повторном – штраф в размере 3 МРП. Если вы скрыли объект налогообложения, то на первый раз штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300% от суммы налогооблагаемого дохода. Если вы скрыли счета в банке за рубежом, то здесь идет штраф в размере 100 МРП", – отметила она.
При этом спикер напомнила, что в Казахстане существует четыре вида деклараций – первоначальная, очередная, дополнительная и дополнительная по уведомлению.
"Те, кто сдал первоначальную декларацию, но через какое-то время, после 15 сентября, вспомнили, перед Новый годом, например, что что-то неправильно указали или забыли что-то указать, то можно сдать дополнительную декларацию. Согласно статье 48 Налогового кодекса РК, срок исковой давности в Казахстане три года – в течение трех лет можете корректировать эту первоначальную декларацию, сдав дополнительную декларацию", – резюмировала спикер. 
Ранее Гульден Хасенова рассказала о том, что нужно указать в декларации.

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