Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Условия сдачи декларации за детей озвучили в КГД

декларация, Казахстан, КГД, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 21:00 Фото: unsplash
Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 7 июня рассказала, в каком случае за детей нужно будет сдавать деградацию о доходах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова в прямом эфире ответила на вопрос казахстанцев о том, нужно ли указывать в декларации имущество, приобретенное несовершеннолетним детям.

По ее словам, декларацию начинают сдавать после достижения 18 лет.

"У несовершеннолетних возникнут обязательства с 2025 года, когда данные налоговикам должны будут предоставить все оставшиеся граждане Казахстана. Если, допустим, на него оформили какую-то недвижимость или еще что-то, тогда за них будет законный представитель сдавать (декларацию. – Прим. ред.)", – добавила она.

Также спикер сообщила, что все крупные долги третьим лицам нужно будет нотариально заверить, чтобы у налоговиков не возникало вопросов о внезапном доходе в случае их возврата. И сделать это нужно до сдачи декларации, так как нотариусы не заверяют задним числом.

Ранее Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации.

Читайте также

декларация, Казахстан, иностранцы
Должны ли иностранцы предоставлять декларацию, рассказали в КГД
штраф, декларация, Казахстан
Всеобщее декларирование: какой штраф грозит за непредоставление данных
декларация, Казахстан, имущество
Золото, картины и украшения: что нужно указать в декларации
Мадина Мамырханова
Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
прогноз погоды
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: