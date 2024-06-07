Условия сдачи декларации за детей озвучили в КГД

Главный эксперт Управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 7 июня рассказала, в каком случае за детей нужно будет сдавать деградацию о доходах в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Гульден Хасенова в прямом эфире ответила на вопрос казахстанцев о том, нужно ли указывать в декларации имущество, приобретенное несовершеннолетним детям.

По ее словам, декларацию начинают сдавать после достижения 18 лет.

"У несовершеннолетних возникнут обязательства с 2025 года, когда данные налоговикам должны будут предоставить все оставшиеся граждане Казахстана. Если, допустим, на него оформили какую-то недвижимость или еще что-то, тогда за них будет законный представитель сдавать (декларацию. – Прим. ред.)", – добавила она.

Также спикер сообщила, что все крупные долги третьим лицам нужно будет нотариально заверить, чтобы у налоговиков не возникало вопросов о внезапном доходе в случае их возврата. И сделать это нужно до сдачи декларации, так как нотариусы не заверяют задним числом.

Ранее Гульден Хасенова рассказала, какое имущество и в каком порядке казахстанцы должны будут указать в декларации.

