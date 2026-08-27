Декларация о доходах и имуществе: нужно ли казахстанцам указывать подаренную квартиру

Главный эксперт Управления административных доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 27 августа 2026 года рассказала, кто должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульден Хасенова отметила, что не позднее 15 сентября декларацию о доходах должны сдать те, кто получил доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно.

"Если человек купил в 2025 году автомобиль за 10 млн тенге и в течение года продал за 15 млн – у него получился прирост и это доход, подлежащий налогообложению самостоятельно. Это касается не только недвижимости и транспорта, а также ценных бумаг и любых других активов. Если вы получили доход самостоятельно, то обязаны сдать 270-ю форму", – добавила она.

Сдает декларацию также тот, у кого есть активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года. Например, у кого есть квартира в другой стране либо деньги в зарубежном банке.

"Приобретение и отчуждение дорогостоящего имущества. Причем госслужащие и приравненные к ним лица указывают это в декларации, независимо на какую сумму приобрели имущество. Также они обязаны указать источник покрытия расходов, то есть должны расписать, откуда взяли деньги на покупку. Физлица, которые не относятся к госслужащим и к другим приравненным лицам, должны указать источник покрытия расходов, если покупка превышает сумму 20 тыс. МРП. То есть рядовые казахстанцы, если купили квартиру за 80 млн тенге, они должны расписать, откуда они взяли эти деньги. Дарственную квартиру подают также как приобретение, но указывается при этом источник покрытия расходов, то есть гражданин указывает, кто ему подарил – ИИН, ФИО, стоимость", – пояснила спикер.

Гульден Хасенова напомнила об административной ответственности за непредоставление декларации вовремя.

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Ранее сообщалось, что с 2027 года госслужащие в Казахстане будут заполнять декларацию о личных интересах.