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Финансы

Декларация о доходах и имуществе: нужно ли казахстанцам указывать подаренную квартиру

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:43 Фото: pexels
Главный эксперт Управления административных доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова 27 августа 2026 года рассказала, кто должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульден Хасенова отметила, что не позднее 15 сентября декларацию о доходах должны сдать те, кто получил доходы, подлежащие налогообложению самостоятельно.

"Если человек купил в 2025 году автомобиль за 10 млн тенге и в течение года продал за 15 млн – у него получился прирост и это доход, подлежащий налогообложению самостоятельно. Это касается не только недвижимости и транспорта, а также ценных бумаг и любых других активов. Если вы получили доход самостоятельно, то обязаны сдать 270-ю форму", – добавила она.

Сдает декларацию также тот, у кого есть активы за рубежом по состоянию на 31 декабря 2025 года. Например, у кого есть квартира в другой стране либо деньги в зарубежном банке.

"Приобретение и отчуждение дорогостоящего имущества. Причем госслужащие и приравненные к ним лица указывают это в декларации, независимо на какую сумму приобрели имущество. Также они обязаны указать источник покрытия расходов, то есть должны расписать, откуда взяли деньги на покупку. Физлица, которые не относятся к госслужащим и к другим приравненным лицам, должны указать источник покрытия расходов, если покупка превышает сумму 20 тыс. МРП. То есть рядовые казахстанцы, если купили квартиру за 80 млн тенге, они должны расписать, откуда они взяли эти деньги. Дарственную квартиру подают также как приобретение, но указывается при этом источник покрытия расходов, то есть гражданин указывает, кто ему подарил – ИИН, ФИО, стоимость", – пояснила спикер.

Гульден Хасенова напомнила об административной ответственности за непредоставление декларации вовремя.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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