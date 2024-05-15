Рост цен: сможет ли правительство выполнить обещание по курсу инфляции
Каждый месяц рост инфляции в РК снижается на одну-две десятых процента. В апреле ее уровень составил 0,6% (в марте – 0,7%).
Падение цен могло быть еще большим, если бы не стоимость услуг. Так, если на сегодняшний момент (в годовом выражении) продовольственные товары повысились всего на 6,3%, то платные услуги подскочили сразу на 13,5%.
Таким образом, из 8,7% роста общей инфляции 3,9% приходится на платные услуги – это максимальный рост на несколько лет.
Годовая инфляция в Казахстане. Фото: stat.gov.kz
Из продуктов (апрель 2023- апрель 2024) сильнее всего подорожали:
- рис – на 19,8%
- минеральная вода – на 17,3%
- свежие фрукты – на 16,8%
- яйца – на 14,4%
- алкогольные и табачные изделия – на 13,4%
- фруктовые и овощные соки – на 12%
- сливочное масло – на 11,9%
- свежая рыба – на 11,8%
- хлеб из муки высшего сорта – на 10%
- молоко пастеризованное – на 9,9%
При этом за год подешевели:
- репчатый лук – на 51,1%
- подсолнечное масло – на 24,9%
- гречневая крупа – на 24,4%
- картофель – на 10,1%
- сахар-песок – на 5,3%
Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен пришелся на:
- фармацевтическую продукцию – на 11,5%
- легковые автомобили отечественной сборки новые – на 11,4%
- мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – на 11,2%
- посуду – на 6,6%
- строительные материалы – на 6,3%
- твердое топливо - на 9,1% сжиженный газ в баллонах – на 12,3%
- бензин – на 3,5%
И самое неприятное – платные услуги. Выросли цены на услуги:
- санаториев – на 13,6%
- здравоохранения – на 13,2%
- сотовой связи – на 12,4%
- ритуальные услуги – на 11,9%
- услуги парикмахерских– на 11,7%
- общепита – на 9,3%
- такси - на 12,1%
- ж/д транспорта – на 7,9%
Услуги ЖКХ подорожали на 16,7%:
- тарифы на водоотведение – на 43,6%
- холодную воду – на 36,9%
- центральное отопление – на 33,5%
- горячую воду – на 31,0%,
- вывоз мусора – на 30,7%
- электроэнергию – на 29%
Апрельская инфляция в Казахстане в разные годы. Фото: stat.gov.kz
Стоит отметить, что 12 марта 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил правительству и Нацбанку "удержать инфляцию ниже 8%".
"Прошу держать это на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений", – сказал Олжас Бектенов, обращаясь к своему заместителю Серику Жумангарину.
Он также отмечал "чувствительное" повышение цен на многие продукты и заявил, что данный вопрос имеет большую социальную важность.
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