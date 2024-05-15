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Законодательство РК

Рост цен: сможет ли правительство выполнить обещание по курсу инфляции

Инфляция, рост цен, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:12 Фото: Zakon.kz
14 месяцев подряд в Казахстане снижается потребительская инфляция. В апреле ее уровень опустился с 9,1% до 8,7%. Если дело пойдет так и дальше, инфляционный уровень выйдет на 8%, и даже меньше, как и обещало в марте правительство Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Каждый месяц рост инфляции в РК снижается на одну-две десятых процента. В апреле ее уровень составил 0,6% (в марте – 0,7%).

Падение цен могло быть еще большим, если бы не стоимость услуг. Так, если на сегодняшний момент (в годовом выражении) продовольственные товары повысились всего на 6,3%, то платные услуги подскочили сразу на 13,5%.

Таким образом, из 8,7% роста общей инфляции 3,9% приходится на платные услуги – это максимальный рост на несколько лет.

Инфляция, рост цен, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:12

Годовая инфляция в Казахстане. Фото: stat.gov.kz

Из продуктов (апрель 2023- апрель 2024) сильнее всего подорожали:

  • рис – на 19,8%
  • минеральная вода – на 17,3%
  • свежие фрукты – на 16,8%
  • яйца – на 14,4%
  • алкогольные и табачные изделия – на 13,4%
  • фруктовые и овощные соки – на 12%
  • сливочное масло – на 11,9%
  • свежая рыба – на 11,8%
  • хлеб из муки высшего сорта – на 10%
  • молоко пастеризованное – на 9,9%

При этом за год подешевели:

  • репчатый лук – на 51,1%
  • подсолнечное масло – на 24,9%
  • гречневая крупа – на 24,4%
  • картофель – на 10,1%
  • сахар-песок – на 5,3%

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен пришелся на:

  • фармацевтическую продукцию – на 11,5%
  • легковые автомобили отечественной сборки новые – на 11,4%
  • мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – на 11,2%
  • посуду – на 6,6%
  • строительные материалы – на 6,3%
  • твердое топливо - на 9,1% сжиженный газ в баллонах – на 12,3%
  • бензин – на 3,5%

И самое неприятное – платные услуги. Выросли цены на услуги:

  • санаториев – на 13,6%
  • здравоохранения – на 13,2%
  • сотовой связи – на 12,4%
  • ритуальные услуги – на 11,9%
  • услуги парикмахерских– на 11,7%
  • общепита – на 9,3%
  • такси - на 12,1%
  • ж/д транспорта – на 7,9%

Услуги ЖКХ подорожали на 16,7%:

  • тарифы на водоотведение – на 43,6%
  • холодную воду – на 36,9%
  • центральное отопление – на 33,5%
  • горячую воду – на 31,0%,
  • вывоз мусора – на 30,7%
  • электроэнергию – на 29%
Инфляция, рост цен, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:12

Апрельская инфляция в Казахстане в разные годы. Фото: stat.gov.kz

Стоит отметить, что 12 марта 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил правительству и Нацбанку "удержать инфляцию ниже 8%". 

"Прошу держать это на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений", – сказал Олжас Бектенов, обращаясь к своему заместителю Серику Жумангарину.

Он также отмечал "чувствительное" повышение цен на многие продукты и заявил, что данный вопрос имеет большую социальную важность.

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