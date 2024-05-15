Рост цен: сможет ли правительство выполнить обещание по курсу инфляции

14 месяцев подряд в Казахстане снижается потребительская инфляция. В апреле ее уровень опустился с 9,1% до 8,7%. Если дело пойдет так и дальше, инфляционный уровень выйдет на 8%, и даже меньше, как и обещало в марте правительство Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Каждый месяц рост инфляции в РК снижается на одну-две десятых процента. В апреле ее уровень составил 0,6% (в марте – 0,7%).

Падение цен могло быть еще большим, если бы не стоимость услуг. Так, если на сегодняшний момент (в годовом выражении) продовольственные товары повысились всего на 6,3%, то платные услуги подскочили сразу на 13,5%.

Таким образом, из 8,7% роста общей инфляции 3,9% приходится на платные услуги – это максимальный рост на несколько лет.

Годовая инфляция в Казахстане. Фото: stat.gov.kz

Из продуктов (апрель 2023- апрель 2024) сильнее всего подорожали:

рис – на 19,8%

минеральная вода – на 17,3%

свежие фрукты – на 16,8%

яйца – на 14,4%

алкогольные и табачные изделия – на 13,4%

фруктовые и овощные соки – на 12%

сливочное масло – на 11,9%

свежая рыба – на 11,8%

хлеб из муки высшего сорта – на 10%

молоко пастеризованное – на 9,9%

При этом за год подешевели:

репчатый лук – на 51,1%

подсолнечное масло – на 24,9%

гречневая крупа – на 24,4%

картофель – на 10,1%

сахар-песок – на 5,3%

Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен пришелся на:

фармацевтическую продукцию – на 11,5%

легковые автомобили отечественной сборки новые – на 11,4%

мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – на 11,2%

посуду – на 6,6%

строительные материалы – на 6,3%

твердое топливо - на 9,1% сжиженный газ в баллонах – на 12,3%

бензин – на 3,5%

И самое неприятное – платные услуги. Выросли цены на услуги:

санаториев – на 13,6%

здравоохранения – на 13,2%

сотовой связи – на 12,4%

ритуальные услуги – на 11,9%

услуги парикмахерских– на 11,7%

общепита – на 9,3%

такси - на 12,1%

ж/д транспорта – на 7,9%

Услуги ЖКХ подорожали на 16,7%:

тарифы на водоотведение – на 43,6%

холодную воду – на 36,9%

центральное отопление – на 33,5%

горячую воду – на 31,0%,

вывоз мусора – на 30,7%

электроэнергию – на 29%

Апрельская инфляция в Казахстане в разные годы. Фото: stat.gov.kz

Стоит отметить, что 12 марта 2024 года премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил правительству и Нацбанку "удержать инфляцию ниже 8%".

"Прошу держать это на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений", – сказал Олжас Бектенов, обращаясь к своему заместителю Серику Жумангарину.

Он также отмечал "чувствительное" повышение цен на многие продукты и заявил, что данный вопрос имеет большую социальную важность.

