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Законодательство РК

Казахстанцы назвали продукты, которые больше всего подорожали в мае

продукты, цены, корзина, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:55 Фото: Freepik
Как изменились инфляционные ожидания казахстанцев в мае и какие продукты, по оценкам населения, подорожали больше всего, в материале Zakon.kz.

Согласно обзору Нацбанка РК по "Инфляционным ожиданиям" за май, доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания, снизилась до 77% против 77,9% в апреле. Однако доля тех, кто указал на рост цен на непродовольственные товары, увеличилась до 10,6% с 8,1% месяцем ранее.

"Среди продуктов питания респонденты отмечают рост цен на мясную и молочную продукцию, фрукты и овощи, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви". Национальный банк РК

В сегменте платных услуг казахстанцы в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, услуги интернета и сотовой связи.

продтовары, цены, ожидания, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:55

Фото: Национальный банк РК

Ожидания по инфляции в последующие 12 месяцев снизились с 16,1% до 12,7% по результатам майского опроса.

"В структуре ожиданий на год вперед увеличилась доля низких инфляционных ожиданий до 13,5% (8,5%). Одновременно с этим медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев также снизилась до 14,2% (16,3%)", – уточняется в обзоре.

инфляция, ожидания, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:55

Фото: Национальный банк РК

Ожидания предприятий

Согласно данным Нацбанка, в первом квартале 2024 года темпы роста цен на продукцию и услуги предприятий в экономике замедлились во всех отраслях, кроме водоснабжения и электроснабжения. При этом во втором квартале года замедления темпов роста цен на свою продукцию ожидают предприятия большинства отраслей, при этом предприятия сельского хозяйства и операций с недвижимостью ожидают небольшого увеличения темпов роста.

продукция, предприятия, цены, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:55

Фото: Национальный банк РК

Отмечается, что для большинства предприятий наиболее важным фактором при установлении цен на готовую продукцию являются цены на сырье и материалы (80,3%), спрос (79%) и затраты на рабочую силу (67%). По оценкам предприятий, спрос на готовую продукцию в первом квартале 2024 года увеличился, темпы роста остальных факторов немного замедлились. Во втором квартале 2024 года ожидается продолжение этой тенденции.

Ранее Zakon.kz рассказывал, насколько выросли цены на продукты и услуги за май.

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