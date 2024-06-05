Смаилов о неосвоении денег по нацпроектам: Непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии
Алихан Смаилов отметил, что 2023 год сопровождался серьезными изменениями в стратегическом планировании. В связи с этим количество национальных проектов сократили до трех.
По его словам, сделано это было для расстановки акцентов на более приоритетных направлениях развития, не терпящих промедлений.
"Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится. В итоге проблемы со своевременным исполнением сохранились. К примеру, по национальному проекту "Комфортная школа" финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств", – сказал Алихан Смаилов.
Кроме того, 37 ПСД по единому стандарту не были своевременно разработаны. По состоянию на апрель текущего года из 207 заключенных договоров на проектирование и строительство "под ключ" положительное заключение вневедомственной экспертизы получили только по 26 проектам. Фактически без ПСД были возведены первые этажи и выполнено строительство фундамента на половине объектов, принятых к реализации.
Аналогично наметилось отставание от заданных целей и по проекту "Модернизация сельского здравоохранения". Не завершено проектирование по 227 объектам. И на начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов.
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