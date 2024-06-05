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Смаилов о неосвоении денег по нацпроектам: Непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии

Смаилов о неосвоении денег по нацпроектам: Непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:11 Фото: primeminister.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов 5 июня в Мажилисе отчитался об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Подробнее он остановился на освоении бюджетных денег, выделенных на важные нацпроекты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что 2023 год сопровождался серьезными изменениями в стратегическом планировании. В связи с этим количество национальных проектов сократили до трех.

По его словам, сделано это было для расстановки акцентов на более приоритетных направлениях развития, не терпящих промедлений.

"Сейчас недостижение запланированных показателей – это исключительно персональная зона ответственности конкретного госоргана. Прикрыться недофинансированием не получится. В итоге проблемы со своевременным исполнением сохранились. К примеру, по национальному проекту "Комфортная школа" финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, 37 ПСД по единому стандарту не были своевременно разработаны. По состоянию на апрель текущего года из 207 заключенных договоров на проектирование и строительство "под ключ" положительное заключение вневедомственной экспертизы получили только по 26 проектам. Фактически без ПСД были возведены первые этажи и выполнено строительство фундамента на половине объектов, принятых к реализации.

Аналогично наметилось отставание от заданных целей и по проекту "Модернизация сельского здравоохранения". Не завершено проектирование по 227 объектам. И на начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов.

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Мажилис Парламента РК Смаилов Алихан Казахстан Высшая аудиторская палата 2024 год Бюджет
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