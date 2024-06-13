Черный рынок валют и утечка долларов: что может произойти с тенге из-за новых санкций в РФ

Как введение санкций США в отношении Московской биржи может повлиять на тенге и к каким последствиям на валютном рынке это может привести, в материале Zakon.kz.

12 июня 2024 года управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Московской биржи (MOEX), Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра РФ. Вслед за этим российская биржа прекратила торги евро и долларом.

Эта новость вызвала ажиотаж, в том числе и на финансовом рынке Казахстана. Однако паники или существенного "взлета" курсов на локальном рынке пока не произошло. Курс доллара в обменниках Казахстана в полдень 13 июня находится в пределах 449-453 тенге, евро в более широком диапазоне 480-490 тенге, рубль в среднем 4,8-5,5 тенге.

Материал по теме Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара

Довольно спокойно на новость отреагировали и казахстанские эксперты. Тем не менее последствия у этого события могут быть долгоиграющими и эффект от новых санкций еще впереди, полагают финансисты, опрошенные Zakon.kz.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что паники в виде обрушения курса тенге к инвалютам не произошло именно потому, что торги долларами и евро на Московской бирже прекращены.

"Если бы мы увидели какое-то обрушение курса рубля, то тенге, думаю, тоже обрушился бы. Но этого не произошло, потому что торги были остановлены. И есть вероятность, что они не скоро будут запущены, а если и будут, то на внебиржевом рынке". Арман Бейсембаев

Эксперт отметил, что ранее в России уже вводились санкции в отношении Санкт-Петербургской биржи, и, вероятно, российский рынок уже был готов к новым мерам со стороны США, а потому огромного шока на валютных рынках в результате санкций против Мосбиржи пока не произошло.

Черный рынок и непонятный курс

Однако как может развернуться ситуация уже в ближайшем будущем – большой вопрос. В частности, не совсем понятно, как теперь будет определяться курс рубля и тенге. Арман Бейсембаев пояснил, что курс рубля представляет собой соотношение: доллар – тенге и доллар – рубль.

"Если взять два этих курса и поделить один на другой – вы получаете соотношение рубль – тенге. Как теперь считать, когда соотношение доллар – рубль "сломалось", не очень понятно. Необходимо создать другой механизм, и в данном случае многое будет зависеть от российской стороны, что они предложат". Арман Бейсембаев

Много вопросов вызывает конвертируемость рубля, и если не будет придуман адекватный механизм работы в новых условиях, то это может привести к возникновению серого и черного рынка наличной валюты, полагает аналитик. Впоследствии это создаст и довольно существенные риски для Казахстана.

"Если доступ к евро и доллару у России будет перекрыт и не будет адекватного валютного рынка, то наличные доллары могут начать перетекать из Казахстана в Россию. Потому что серые и черные валютные рынки супервыгодные, так как там не работают законы", – предполагает Арман Бейсембаев.

Он пояснил, что даже при установлении официального курса условно 90 рублей за доллар, на черном рынке доллар может продаваться по 150 рублей. Соответственно, в такой ситуации Казахстан может столкнуться с оттоком наличной валюты, если не предпринять никаких мер.

"Это в перспективе может давить на наш валютный курс. Если мы с своей стороны адекватно не ответим, но, опять же, как останавливать черный рынок, если он не подчиняется никаким законам", – задается вопросом эксперт.

Не исключено, что уже сейчас начались консультации по этим вопросам и уже обсуждается какой-то механизм работы в сложившихся условиях. Аналитик еще раз подчеркнул, что многое будет зависеть от решений российской стороны. Примерно об этом говорит и финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Срок для рисков – неделя

"Прямого действия санкций на Казахстан не будет, в целом все будет зависеть от действий российской стороны, российских рыночных игроков. Будут ли они паниковать, как они будут формировать курс. Но конечно, когда под боком есть такой обменный пункт, как Казахстан, может появиться соблазн зайти сюда и быстро "перевернуться" в валюту или в тенге хотя бы, такой риск есть", – поделился мнением финансист.

Что касается динамики курсов, то доллар и евро могут вырасти по отношению к тенге, но не существенно. В ситуации по рублю, вероятно, Нацбанк РК будет оперативно реагировать, и, скорее всего, паритет 4-6 тенге за рубль сохранится, полагает финансист.

В целом, реализацию потенциальных рисков от новых финансовых санкций можно будет увидеть примерно через неделю.

"Посмотрим, как новые правила формирования внебиржевого курса рубль – доллар скажутся на российских игроках", – уточнил Расул Рысмамбетов.

На основании этого курса будет формироваться дальнейшее понимание того, как может сложиться ситуация по ценам, торговле, закупкам. Но на данный момент какой-либо паники в Казахстане нет, и, как ожидает эксперт, ее не должно быть. Тем не менее может возникнуть целый ряд рисков, с которыми придется работать.