Рубли не хлынули в Казахстан: как повлияли на наличный рынок санкции в РФ и рост доллара

Как изменилась ситуация на наличном рынке РК после введения санкций в отношении Московской биржи и что стало со спросом на доллары, в материале Zakon.kz.

В прошлую среду, 12 июня 2024 года, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Московской биржи (MOEX), Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра РФ. После чего российская биржа прекратила торги евро и долларам.

Как ранее пояснила ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко, с 13 июня торги проходят на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банком России используется банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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По словам президента Ассоциации обменных пунктов РК Арчина Галимбаева, после новостей о Московской бирже участники локального рынка ожидали, что в Казахстан может "прийти" избыточное количество российских рублей.

"Как ни странно, эта новость никак не повлияла на наличный рынок РК. У нас была мысль, что на наш рынок хлынет поток наличных рублей, но этого не произошло несмотря на то, что банки в РФ увеличили спред между покупкой и продажей наличной валюты", – прокомментировал Арчин Галимбаев.

Он добавил, что за последние пару недель наблюдается небольшой, в пределах 1-1,5%, рост доллара США к тенге. В результате на наличном рынке это привело к спаду со стороны покупателей, которые ждут отката к прежним цифрам. Параллельно с этим стало и меньше продавцов валюты, которые ждут дальнейшего роста.

"Я думаю, к прежним объемам мы вернемся после устаканивания курса возле каких-то комфортных цифр, удобных как и для продавцов, так и для покупателей", – резюмировал глава ассоциации.

Отметим, что согласно данным Казахстанской фондовой биржи, за минувшую неделю (c 10 по 17 июня включительно) курс доллара вырос с 448,1 до 452,9 тенге. Утром во вторник, 18 июня, в обменниках РК курс покупки/продажи доллара находится в диапазоне 452-457 тенге.

Ранее аналитики рассказывали, каким будет курс доллара на этой неделе и что будет влиять на его формирование.