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Финансы

Денежные доходы казахстанцев выросли в третьем квартале года

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53 Фото: Zakon.kz
Насколько выросли доходы населения по итогам третьего квартала 2024 года, а также на что приходится основной объем расходов казахстанцев, в материале Zakon.kz.

В третьем квартале 2024 года денежные доходы населения в среднем на душу составили 335 975 тенге, что на 12,7% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года, сообщает Бюро нацстатистики. Денежные расходы населения также выросли, и в среднем на душу составили 295 940 тенге, что выше на 8,9%.

Отметим, согласно общим данным по стране, в структуре расходов ровно половину занимают траты на продовольственные товары, 24% расходов граждан приходится на непродовольственные товары, платные услуги занимают 17,8%.

При этом погашение долгов и кредитов составляет всего 6,3% расходов. Однако в некоторых областях этот показатель более высокий. Так, в Улытауской области кредиты занимают 20,2% расходов, в Актюбинской – 11,5%, в Карагандинской – 10,7% и в Кызылординской – 10,3%. Меньше всего на погашение кредитов и долгов тратят в Мангистауской области – всего 0,3%, согласно статданным.

расходы, население, регионы, РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53

Фото: Бюро нацстатистики

В Бюро подсчитали, что доход, использованный на потребление, в среднем на душу за третий квартал 2024 года составил 299 549 тенге – это на 8,5% выше, чем в соответствующем квартале предыдущего года.

Рассматривая региональный аспект, наибольший рост доходов можно отметить в городе Астана. В числе регионов с самым низким уровнем доходов, использованных на потребление, зафиксированы в Туркестанской области и в городе Шымкент. Уровень дохода в этих регионах ниже среднереспубликанского на 0,7%.Бюро нацстатистики

Доходы на потребление в Астане за третий квартал года составили 449 280 тенге на душу населения, на втором месте Алматы с показателем 397 844 тенге. В тройку лидеров также вошла Карагандинская область, здесь доходы, использованные на потребление, составили 395 945 тенге.

Как уже упоминалось, наиболее низкий уровень доходов на потребление отмечен в Туркестанской области – 190 676 и Шымкенте – 216 436 тенге по итогам квартала.

доходы, денежные доходы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:53

Фото: Бюро нацстатистики

Добавим, что работа по найму является основным источником дохода для 65,6% граждан, при этом 9,6% приходится на работу не по найму. Пенсия остается источником дохода для 16,5%, пособия – для 3,8% населения.

Ранее, Zakon.kz рассказывал, какие сведения о доходах будут обнародовать госслужащие, депутаты и судьи с 2025 года. 

Ольга Кудряшова
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