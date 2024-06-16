Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 16 июня

биткоины, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 17:03 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 66 483,6 $; изменения за 24 часа: +0,26%.

Ethereum (ETH): 3 554,93  $; изменения за 24 часа: +0,43%.

Tether (USDT): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 605,60 $; изменения за 24 часа: -0,52%.

USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,135711 $; изменения за 24 часа: -0,82%.

Cardano (ADA): 0,4145 $; изменения за 24 часа: +0,80%.

По состоянию на 16 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 450.79 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 июня
биткоин
Цены на популярные криптовалюты в долларах США
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 15 июня
Мухит Турсынали
2024 год Криптовалюты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: