Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 30 июня

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 16:58
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 61 538,9  $; изменения за 24 часа: +0,75%.

Ethereum (ETH): 3 389,34  $; изменения за 24 часа: -0,33%.

Tether (USDT): 0,9982 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 575,20 $; изменения за 24 часа: +0,28%.

USD Coin (USDC): 1,0017 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,122371 $; изменения за 24 часа: -1,41%.

Cardano (ADA): 0,385 $; изменения за 24 часа: -3,28%.

По состоянию на 30 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 471.46 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 30 июня
биткоин
Цены на популярные криптовалюты на 29 июня
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 29 июня
Мухит Турсынали
Интересное 2024 год Биткоин Криптовалюты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
штормовое предупреждение
В Казахстане на воскресенье объявлено штормовое предупреждение
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: