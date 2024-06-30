Цены на популярные криптовалюты на 30 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 61 538,9 $; изменения за 24 часа: +0,75%.

Ethereum (ETH): 3 389,34 $; изменения за 24 часа: -0,33%.

Tether (USDT): 0,9982 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 575,20 $; изменения за 24 часа: +0,28%.

USD Coin (USDC): 1,0017 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,122371 $; изменения за 24 часа: -1,41%.

Cardano (ADA): 0,385 $; изменения за 24 часа: -3,28%.

По состоянию на 30 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 471.46 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.