Казахстан одобрил соглашение со странами Центральной Азии по наземному транспорту
Соглашение подписали правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Основными целями соглашения являются:
- создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом;
- обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии;
- повышение эффективности и формирование новых международных коридоров, в том числе мультимодальных;
- упрощение процесса перевозок и транзита наземным транспортом;
- развитие современных транспортно-логистических услуг;
- внедрение и использование инновационных технологий, в том числе цифровизация процесса перевозок наземным транспортом;
- поощрение и развитие практики использования экологически чистых видов транспорта.
Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом, в том числе путем:
- обеспечения своевременного транспортного сообщения между государствами;
- содействия формированию сети интегрированных международных транспортных коридоров по территории государств сторон;
- разработки и утверждения единой методики взвешивания и возможности порядка взаимного признания сертификатов взвешивания грузовых автомобилей;
- решения проблемы обязательного личного страхования пассажиров, перевозимых по территориям государств – участников;
- стремления к формированию единых принципов и условий участия на рынке транспортных услуг стран региона;
- проведения соответствующих мероприятий в целях изучения и развития рынка транспортных услуг;
- содействия организации зеленого коридора с целью упрощения процедур пересечения границ со скоропортящимися грузами, в том числе железными дорогами;
- содействия увеличению пропускной способности пограничных переходов государственных границ для автотранспортного средства.
Кроме того, участники соглашения договорились предпринимать скоординированные усилия по формированию новых международных транспортных коридоров, развивать транспортно-логистические услуги, сотрудничество в области цифровизации перевозок наземным транспортом и связанных с ними транспортно-логистических операций, содействовать активному развитию экологически чистых ("зеленых") видов транспорта.
Соглашение также предусматривает создание совместной комиссии, состоящей из представителей их компетентных органов, для осуществления совместного контроля выполнения соглашения.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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