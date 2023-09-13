Казахстан одобрил соглашение со странами Центральной Азии по наземному транспорту

Правительство Казахстана постановлением от 8 сентября 2023 года одобрило Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписали правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Основными целями соглашения являются:

создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом;

обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии;

повышение эффективности и формирование новых международных коридоров, в том числе мультимодальных;

упрощение процесса перевозок и транзита наземным транспортом;

развитие современных транспортно-логистических услуг;

внедрение и использование инновационных технологий, в том числе цифровизация процесса перевозок наземным транспортом;

поощрение и развитие практики использования экологически чистых видов транспорта.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом, в том числе путем:

обеспечения своевременного транспортного сообщения между государствами;

содействия формированию сети интегрированных международных транспортных коридоров по территории государств сторон;

разработки и утверждения единой методики взвешивания и возможности порядка взаимного признания сертификатов взвешивания грузовых автомобилей;

решения проблемы обязательного личного страхования пассажиров, перевозимых по территориям государств – участников;

стремления к формированию единых принципов и условий участия на рынке транспортных услуг стран региона;

проведения соответствующих мероприятий в целях изучения и развития рынка транспортных услуг;

содействия организации зеленого коридора с целью упрощения процедур пересечения границ со скоропортящимися грузами, в том числе железными дорогами;

содействия увеличению пропускной способности пограничных переходов государственных границ для автотранспортного средства.

Кроме того, участники соглашения договорились предпринимать скоординированные усилия по формированию новых международных транспортных коридоров, развивать транспортно-логистические услуги, сотрудничество в области цифровизации перевозок наземным транспортом и связанных с ними транспортно-логистических операций, содействовать активному развитию экологически чистых ("зеленых") видов транспорта.

Соглашение также предусматривает создание совместной комиссии, состоящей из представителей их компетентных органов, для осуществления совместного контроля выполнения соглашения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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