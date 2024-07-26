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Законодательство РК

АФМ обратилось к казахстанцам

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 12:27 Фото: unsplash
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) 26 июля 2024 года предупредило казахстанцев о новых методах мошенников, сообщает Zakon.kz.

Согласно релизу ведомства, злоумышленники, посредством телефонных звонков и направления сообщений, выдают себя за представителей АФМ.

"В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, тем самым усматривая различные схемы вывода средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путем".Пресс-служба АФМ РК

Далее мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.

В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от Агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом, звонящие призывают не сообщать о своих действиях никому.

"Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчеты/операции и не осуществляет деятельность, направленную на установление контакта с физическими лицами".Пресс-служба АФМ РК

Специалисты настоятельно рекомендуют при столкновении с мошенническими схемами обращаться в правоохранительные органы, либо в Call-center АФМ (14-58).

Предприимчивые мошенники также выступают от имени Комитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы, Комитета государственных доходов МФ РК и других ведомств.

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