Каким будет курс доллара и рубля на следующей неделе

На текущей неделе тенге ослаб к иностранным валютам, в том числе на фоне новостей о финансовых санкциях в РФ. Как могут измениться курсы доллара, рубля и евро на следующей неделе и что будет влиять на их формирование – в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в пятницу, 14 июня, курс доллара сложился на уровне 450,79 тенге. Таким образом, за неделю американская валюта укрепилась почти на 3,5 тенге.

Фото: KASE

Отметим, что одним из заметных событий финансового рынка на этой неделе стали новости о введении санкций в отношении Московской биржи. Большого "скачка" курсов на этом фоне не произошло, тем не менее в течение дня наблюдалась корректировка курса.

"Учитывая, что курс тенге не имеет прямой зависимости от курса рубля, некоторая волатильность во время вчерашних торгов могла быть связана с тем, что внесенная в санкционные списки Мосбиржа является акционером KASE", – говорит ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

По ее словам, это событие могло вызвать у участников локального валютного рынка опасения по поводу распространения на Казахстанскую фондовую биржу вторичных санкций западных стран.

"Однако после сообщения KASE о том, что санкции применяются только к организациям, 50% и более акций которых контролируются компаниями из SDN-листа, тогда как Мосбирже принадлежит только 13,1% акций KASE, торги вернулись в свое обычное русло и курс нацвалюты продолжил формироваться под влиянием традиционных внешних и внутренних факторов". Зарина Скрипченко

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Аналитик Анна Бодрова также отметила, что новости из России привлекли большое внимание на этой неделе.

"Не сказать, что тут случилась корреляция между поведением рубля и тенге. Но эмоциональная связь точно могла прослеживаться. Санкционные ограничения в адрес России – не сенсация для рынков. Однако каждое новое их ужесточение воспринимается достаточно ярко и нервно", – прокомментировала Анна Бодрова.

Аналитик считает, что на курс тенге большее влияние оказало сокращение объема предоставляемой долларовой ликвидности со стороны Нацбанка Казахстана. Но это было ожидаемо – после наполненного долларами мая июнь может ощущаться как период с недостаточным предложением.

Что будет с курсами на следующей неделе?

На будущей неделе курс нацвалюты по-прежнему будет определяться под влиянием таких факторов, как динамика нефтяных котировок, изменения индекса доллара США, геополитическая обстановка, состояние торгового баланса Казахстана, спрос на рисковые активы со стороны мировых инвесторов, говорит Зарина Скрипченко.

Специалист напомнила, что согласно июньскому опросу АФК, существенного ослабления тенге не ожидается. Финрынок прогнозирует, что курс USDKZT к началу июля составит 450,4 тенге за доллар.

При этом кросс-курс рубля к тенге по-прежнему будет определяться динамикой изменения обменного курса доллара в России и Казахстане.

"При этом если ранее торги долларом США в РФ проводились на Мосбирже, то с 13 июня они полностью проходят на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банком России используется банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов", – рассказала Зарина Скрипченко.

Анна Бодрова добавила, что вопросы курсообразования пары рубль/тенге пока неопределенны, при этом точно есть курс ЦБ РФ, на который можно ориентироваться. Эксперт ожидает, комментарии по этому поводу позже будут даны и со стороны Нацбанка РК.

В целом, по оценкам аналитиков, на новой неделе июня доллар будет находиться в границах 448-454 тенге, евро – 480-490 тенге, рубля – 5,00-5,10 тенге, китайского юаня – 61-63 тенге.