Какие выплаты положены многодетным семьям в Казахстане

Более 196 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий с начала 2024 года. Всего в 2024 году на выплату госпособий многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 18 июня в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, с начала 2024 года выплаты по многодетности в среднем получили 582,4 тыс. семей, в том числе за май 592,6 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода", – пояснили в Минтруда.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

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