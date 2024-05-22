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Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца

Какие пособия и соцвыплаты получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:44 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 22 мая рассказали, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 196,8 тыс. человек.

В Минтруда уточнили, что в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • 1 группы – 95 496 тенге,
  • 2 группы – 76 397 тенге,
  • 3 группы – 52 089 тенге.

А средний размер социальных выплат по состоянию на 1 мая 2024 года составляет:

  • по утрате трудоспособности – 56 913 тенге,
  • по потере кормильца – 58 681 тенге.

Размеры государственных социальных пособий зависят:

  • по инвалидности – от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год,
  • по случаю потери кормильца – от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 мая 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 62 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,
  • коэффициентов утраты трудоспособности,
  • количества иждивенцев,
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования,
  • замещения дохода.

В ведомстве пояснили, что эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

"С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца".Пресс-служба МТСЗН РК

О том, какие были размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца по состоянию на 1 апреля 2024 года, можете узнать здесь.

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