Пособие по 14 768 тенге на каждого ребенка: в каком случае оно положено многодетным казахстанцам

В Казахстане с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 577,2 тыс. семей на общую сумму 431,9 млрд тенге, в том числе за ноябрь данный вид пособия получили 591,2 тыс. семей на общую сумму 42,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, на данное госпособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге.

А если в многодетной семье 8 и более детей, то на каждого ребенка пособие выплачивается по 14 768 тенге, или по 4 МРП.

"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 472,9 млрд тенге", – заключили в Минтруда.

В Казахстане размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 года составляет примерно 22 тыс. тенге. Депутаты ранее предлагали повысить эти выплаты до 70 тыс. тенге. Какое решение приняли в Минтруда, можете узнать здесь.