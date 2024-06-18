Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию

Рейтинг стран мира по валовому внутреннему продукту (ВВП), рассчитанному Всемирным банком на основе паритета покупательной способности (ППС), принес Казахстану 39-е место – между ОАЭ и Швецией, сообщает Zakon.kz. Как это стало возможным? Разбираемся вместе с экспертами.

Валовый внутренний продукт РК в 2023 году, по данным Бюро национальной статистики, составил 119 251 165,7 млн тенге. В долларовом эквиваленте это 261,5 млрд тенге. А валовый внутренний продукт Швеции, которую Казахстан обогнал в рейтинге ВВП (по ППС) в 2023 году, находился на уровне 594 млрд долларов, что в два с лишним раза превышает размер ВВП Казахстана. А ВВП Объединенных Арабских Эмиратов составил в прошлом году более 507 млрд долларов.

Все дело в том, что в мире существует несколько рейтингов для выявления благосостояния той или иной страны. Понятно, то что по общему ВВП лидируют США, за ними идет КНР, затем Германия, Япония и так далее, рассказывает эксперт по человеческому развитию ПРООН в Казахстане Владимир Осколков.

Однако есть страны большие, а есть и маленькие, одни имеют много полезных ресурсов, а другие – нет. Как их сравнить между собой? Поэтому появился еще один рейтинг, когда ВВП делят на количество жителей (ВВП на душу населения). Тут будет другой список: Норвегия, Ирландия, Швейцария, Катар, Сингапур и потом уже США, Япония и так далее.

И здесь мы сталкиваемся с экономическим и социальным парадоксом.

"На одни и те же сто долларов в Казахстане и, допустим, в Швейцарии можно купить абсолютно разное количество товаров и услуг. Например, один и тот же бигмак в Цюрихе стоит 7,29 доллара (3299 тенге), а в Алматы – 2,11 доллара (954 тенге). Или другой пример 10 тыс. долларов (4 525 840 тенге) в Шымкенте и 10 тыс. долларов в Лос-Анжелесе – абсолютно разные суммы по покупательной способности". Владимир Осколков

Так появился еще один рейтинг – "ВВП с учетом паритета покупательной способности" (ВВП по ППС). И если вы посмотрите последний рейтинг Всемирного банка, то увидите следующих лидеров: Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, Бразилия.

Данные по ВВП (ППС) согласно подсчетам Всемирного банка и МВФ. Иллюстрация: wikipedia

При этом рейтинг ВВП по ППС не должен сильно затуманивать мозги, продолжает эксперт.



"Нужно всегда анализировать экономику в целом. Хотя достижение 39-го места в мировом рейтинге – явление положительное, важнее смотреть на ВВП на душу населения, где Казахстан занимает 65-е место, что тоже не очень плохо". Владимир Осколков

Самое главное, что рейтинг ВВП по ППС никак не учитывает качества товаров, считает экономический обозреватель Азамат Таукешев.

Как можно сравнивать товары, не учитывая технологичность, надежность и полезность?

"Например, в Казахстане выпустили 100 автомобилей, и в Японии выпустили 100 автомобилей, причем, японские дороже. У нас за стоимость одного японского автомобиля можно купить три отечественных, но разве можно сравнивать качество произведенной автотехники?" Азамат Таукешев

По мнению экономиста, рейтинг ВВП по ППС показывает только одно: чем ниже в той или иной стране цены и чем лучше они соответствуют уровню дохода граждан, тем выше страна располагается в этом рейтинге.

Иллюстрация: wikipedia

С таким определением не согласен другой казахстанский экономист – Тулеген Аскаров. По его мнению, ППС является очень значимым показателем, который отражает реальное положение дел в экономике страны, в отличие от других индексов, основанных на макроэкономических данных или денежно-кредитной политике.



"Особенно хорошо чувствуешь этот паритет, когда попадаешь в какую-нибудь европейскую страну. Например, в Англии, когда отдаешь за один проезд в автобусе 2,5 фунта стерлингов, сразу вспоминаешь Алматы и начинаешь думать, что ходить пешком по Лондону гораздо полезнее, чем ездить на общественном транспорте". Тулеген Аскаров

Вот еще один наглядный пример. Мужская стрижка в Германии (в недорогой парикмахерской) стоит 23 евро (11 162 тенге). Таким образом, постригшись в Германии, вы внесете в ВВП страны 23 евро, а у нас только 4 евро (1941 тенге). Но по факту мы имеем всего одну постриженную голову в Германии и одну – в Казахстане. То есть, работа одна, просто цены разные.

Размышляя таким образом, мы можем дойти до "Капитала" Маркса или до работы Адама Смита "Исследование природы и причин богатства народов".

Почти по Марксу ВВП по ППС не просто складывает все товары и услуги, но еще и учитывает соотношение цен. Концепция паритета покупательной способности помогает сравнить экономики разных стран с учетом не номинальных, а приближенных к реальности индикаторов, считает Аскаров.

При этом надо учесть, что и метод подсчета абсолютного ВВП, и метод расчета ВВП по ППС имеют свои изъяны. Первый – зрительно "раздувает" экономику богатых стран, а второй – наоборот. К тому же есть ряд искажений, когда ВВП меряют одной валютой – долларом. Во-первых, доллар каждый год обесценивается и измерение в нем корректно только в короткий период времени. Во-вторых, идет искажение самой валюты.

Например, в Калифорнии и в Туркестанской области вырастили одновременно по 1 килограмму огурцов. Но в США этот килограмм стоит 5 долларов (2262 тенге), а в Туркестане – 1 доллар (452 тенге). Разве из этого можно сделать вывод, что американская экономика больше казахстанской в пять раз? Или что американские огурцы в пять раз зеленее и сочнее наших? Поэтому и придумали ППС, чтобы хоть немного сгладить эти парадоксы.

Хотя, справедливости ради нужно отметить, что и второй метод подсчета тоже страдает недостатками. Каждая экономическая школа, каждая страна выбирает то, что ей нравится.