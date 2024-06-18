Как антикоррупционные волонтеры спасают бюджетные деньги

Антикоррупционные волонтеры предотвратили нерациональное использование более 7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проекте "Антикоррупционное волонтерство", запущенном в августе 2023 года. Он собрал в свои ряды более 2,7 тыс. активистов.

"Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 7 млрд тенге. Например, после вмешательства волонтера, акимат Уральска отменил закупку оборудования для видеоконференцсвязи на сумму 45 млн тенге, так как рыночная стоимость аналогичного оборудования составляет около 4 млн тенге", – рассказали в Антикоре 18 июня.

Волонтеры Шымкента выявили факт дублирования управлением образования и несколькими школами закупки по организации летнего отдыха для детей-сирот. В результате предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 78 млн тенге.

В Туркестане волонтеры установили факт необоснованного повышения тарифов при расчете теплоэнергии. Несмотря на то, что в многоэтажных домах установлены приборы учета, начисление производилось в квадратных метрах, что приводило к увеличению стоимости отопления.

"В результате принятых мер произведен перерасчет для более 2 тыс. жильцов 32 многоэтажных жилых домов на сумму порядка 13 млн тенге. В столице волонтеры проверили состояние 30 квартир, выданных по программе "Арендное жилье для работающей молодежи". По результатам проверки подрядчики устранили многочисленные недостатки, такие как отсутствие радиаторов и электрических розеток, а также незавершенные строительно-монтажные работы и другие дефекты", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Антикоре рассказали о предотвращении нерациональной растраты более 17 млрд тенге.