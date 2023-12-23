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Волонтеры не дали попусту потратить 782 млн тенге из бюджета Казахстана

Волонтеры не дали попусту потратить 782 млн тенге из бюджета Казахстана Фото: Zakon.kz
Антикоррупционные волонтеры в 2023 году предотвратили необоснованное завышение цен на 782 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 23 декабря, с начала года антикоррупционные волонтеры помогли республиканскому бюджету сэкономить сотни миллионов тенге. Они анализировали госзакупки и выявляли нерациональное расходование средств.

В частности, порядка 200 млн тенге волонтеры помогли вернуть в бюджет Мангистауской области. В октябре ГКП "Каспий жылу, су арнасы" в Актау планировало купить "трехконтурную станцию" за 247 млн тенге. Но анализ показал, что на самом деле такую станцию можно было приобрести за 49 млн тенге, и в итоге стоимость товара удалось снизить.

В Алматы средняя школа собиралась купить 25 компьютеров за 12,5 млн тенге, то есть по полмиллиона за каждую единицу техники. На самом деле, как выяснили волонтеры, такие моноблоки стоили по 315 тыс. тенге. Закупку отменили, ответственных за нее привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Атырауской области благодаря волонтерам отменили покупку картин стоимостью 5,3 млн тенге, которые пытался закупить дом культуры в Кызылкогинском районе с нарушением условий конкуренции.

Антикоррупционные волонтеры также весь год следили за строительством социальных объектов. Именно благодаря им выявили грубые нарушения при строительстве школы в Акмолинской области. Кроме того, они обнаружили загрязнение реки в ВКО и предотвратили незаконные проверки бизнеса в Шымкенте, а волонтеры-юристы помогли более чем 9 тыс. граждан получить правовую помощь.

"Цель проекта – вовлечение активных граждан, государственных органов, квазигосударственного сектора и общественных объединений в противодействие коррупции. Подробнее о том, как принять участие в проекте "Антикоррупционное волонтерство", можно узнать на сайте Агентства", – напомнили в Антикоре.


Ранее сообщалось, что в СКО чиновники планировали незаконно потратить более 4 млрд бюджетных тенге.

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Антикор
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