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Квартальное снижение: как в Казахстане изменились цены на первичное жилье

недвижимость, жилье, цены, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:05 Фото: Freepik
Насколько снизились цены на первичном рынке жилья по итогам квартала и в каких городах недвижимость подешевела больше, в материале Zakon.kz.

Цены на первичное жилье в Казахстане показали квартальное падение впервые как минимум с начала 2021 года, об этом сообщают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).

Отмечается, что во втором квартале 2024 года стоимость продажи нового жилья в целом по Казахстану снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом снижение квартал к кварталу последний раз наблюдалось три года назад, посчитали аналитики бюро.

недвижимость, цены, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:05

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В разрезе городов заметнее всего цены упали в Атырау – на 3,2% к первому кварталу. Внес вклад и город Алматы, где цены оказались на 1,3% ниже, чем были в январе – марте. В столице стоимость первичного жилья, напротив, подросла на 0,5%.

В ПКБ добавили, что на вторичном рынке цены на республиканском уровне увеличились на 1,7% по сравнению с первым кварталом года.

"Динамику задал рост в Астане сразу на 5,8%, самый заметный по обследованным городам. В Алматы, кстати, стоимость вторички упала на те же 1,3%, что и стоимость первички", – говорится в сообщении бюро.

Что касается рынка аренды, то по Казахстану во втором квартале года она выросла 0,4%. Лидером роста в этой категории стал Уральск, где арендное жилье подорожало сразу на 10,8%. Цены на аренду также подросли в Астане на 3%, а в Алматы аренда подешевела на 2%.

Ранее Zakon.kz сообщал, на сколько выросли цены на жилье в Казахстане в месячном и годовом выражении.

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