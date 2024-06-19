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Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

цифровые активы, Казахстан, МЦРИАП, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 15:52 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 19 июня 2024 года дал несколько рекомендаций вкладчикам в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев сообщил, что рынок криптовалюты очень волатильный. 

"Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять, потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все", – посоветовал он.

При этом он указал на большую перспективность рынка цифровых активов и криптовалют.

"Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации", – резюмировал министр.

18 июня 2024 года Жаслан Мадиев прокомментировал ситуацию вокруг пускового комплекса "Байтерек".

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