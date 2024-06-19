Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 19 июня 2024 года дал несколько рекомендаций вкладчикам в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев сообщил, что рынок криптовалюты очень волатильный. "Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять, потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все", – посоветовал он. При этом он указал на большую перспективность рынка цифровых активов и криптовалют. "Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации", – резюмировал министр. 18 июня 2024 года Жаслан Мадиев прокомментировал ситуацию вокруг пускового комплекса "Байтерек". Читайте также Курс доллара продолжил рост С какими странами больше всего торгует Казахстан в этом году Тенге продолжает падение: что будет с курсом доллара

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