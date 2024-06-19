Глава Минцифры дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты
Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса 19 июня 2024 года дал несколько рекомендаций вкладчикам в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.
Жаслан Мадиев сообщил, что рынок криптовалюты очень волатильный.
"Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а вкладывать только те, которые вы готовы потерять, потому что волатильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все", – посоветовал он.
При этом он указал на большую перспективность рынка цифровых активов и криптовалют.
"Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации", – резюмировал министр.
18 июня 2024 года Жаслан Мадиев прокомментировал ситуацию вокруг пускового комплекса "Байтерек".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript