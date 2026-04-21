Финансы

С какого возраста казахстанцам советуют копить на пенсию

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, что нужно делать, чтобы получать в старости достойную пенсию, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев считает, что еще в молодости нужно начинать откладывать на пенсию.

"Надо задуматься, как только гражданин начал свою трудовую деятельность. То есть если он начал в 22 года работать, условно, окончив вуз. Вот с этого периода надо уже накапливать. У нас молодежь 20-35 лет очень мало собрала, по информации ЕНПФ, где-то 4 млн граждан имеют накопления только до 500 тыс. тенге. Это очень мало. Поэтому надо задумываться с самого начала, с первого дня трудоустройства", – посоветовал министр.

Ранее Аскарбек Ертаев анонсировал сокращение периода выплат по безработице из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

