С какого возраста казахстанцам советуют копить на пенсию

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года рассказал, что нужно делать, чтобы получать в старости достойную пенсию, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев считает, что еще в молодости нужно начинать откладывать на пенсию. "Надо задуматься, как только гражданин начал свою трудовую деятельность. То есть если он начал в 22 года работать, условно, окончив вуз. Вот с этого периода надо уже накапливать. У нас молодежь 20-35 лет очень мало собрала, по информации ЕНПФ, где-то 4 млн граждан имеют накопления только до 500 тыс. тенге. Это очень мало. Поэтому надо задумываться с самого начала, с первого дня трудоустройства", – посоветовал министр. Ранее Аскарбек Ертаев анонсировал сокращение периода выплат по безработице из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

