Что будет с курсом тенге до конца года, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 21 июня рассказал, на каком уровне может сложиться курс тенге по отношению к доллару до конца 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, по итогам 2023 года экономика страны выросла до 5,1%, в связи с чем и укрепился курс тенге на 1,7% к концу года, а затем еще на 1,7% – с начала 2024-го.

"В этом году экономика пока не на том уровне, как в прошлом году, а всего 3-4%. Поэтому укрепление тенге не носило фундаментальный характер, оно было только за счет увеличения трансфертов из Нацфонда. Эти трансферты сейчас уменьшаются, что хорошо – значит, правительство справляется с текущей фискальной ситуацией, значит, оно на свои доходы рассчитывает и тенге будет возвращаться к тем фундаментальным значениям, которые и планировались", – объяснил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что по прогнозу социально-экономического развития на этот год среднегодовой курс тенге должен составлять 460 тенге за доллар.

"Но мы не делаем прогнозы, потому что это рыночный механизм. Но 460 тенге плюс-минус мы считаем фундаментальным значением. Волноваться не нужно и каких-то резких изменений мы не ожидаем", – заверил Тимур Сулейменов.

18 июня 2024 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что средневзвешенный курс доллара составил 457,98 тенге, повысившись сразу на 4,92 тенге.