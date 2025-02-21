Доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка более чем вдвое превысила инфляцию

Инвестиции Национального банка обеспечили доходность пенсионных активов, которая более чем в два раза превысила уровень инфляции, подтверждая высокую эффективность управления и устойчивый рост накоплений.

Согласно официальным данным, в 2024 году доход от инвестирования пенсионных активов, находящихся под доверительным управлением Национального банка, достиг рекордных 3,4 трлн тенге. Особенно важно отметить, что этот результат превысил общий объем пенсионных взносов, который составил 2,8 трлн тенге.

Инвестиционный доход в 2024 году увеличился на 1,8 трлн тенге, что соответствует росту на 114,5% по сравнению с показателями 2023 года. Экономисты отмечают эффективное управление пенсионными активами.





"На фоне глобального экономического кризиса и нестабильности на мировых финансовых рынках, многие пенсионные фонды развитых стран столкнулись с падением доходности, а в отдельных случаях даже с убытками. В США, Великобритании и Норвегии инвестдоходы пенсионных фондов оказались ниже инфляции, что снижает реальную стоимость накоплений. В этом контексте результаты Национального банка Казахстана, обеспечившего доходность пенсионных активов более чем в два раза выше инфляции, демонстрируют высокую устойчивость стратегии управления и эффективную защиту долгосрочных сбережений граждан", – сказал экономист Бауржан Шурманов.

Стоит отметить, что в 2024 году доходность пенсионных активов ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ), под управлением Национального банка достигла 17,84%. Это значительно превысило уровень инфляции, который составил 8,6%.

При этом доходность активов, образованных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), по итогам года составила 17,96%.

Напомним, что инвестиционный доход формируется за счет вознаграждения по финансовым инструментам (например, ценным бумагам, вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых активов, а также доходов от активов, находящихся во внешнем управлении, и других источников.

Для обеспечения сохранности пенсионных активов и достижения стабильной доходности Национальный банк совместно с управляющими инвестиционным портфелем активно диверсифицирует инвестиционный портфель. Это означает, что активы распределяются между различными финансовыми инструментами и валютами, а также регулярно пересматриваются и перераспределяются с учетом ситуации на мировых рынках.

Немаловажно, что размер инвестиционного дохода может колебаться, влияя на сумму пенсионных накоплений. Кстати, сейчас это и видят казахстанцы в своих пенсионных выписках. Но надо отметить, что на доходность влияют: ситуация на финансовых рынках, курсы валют: на начало года 40,21% активов инвестировано в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, что делает доходность чувствительной к валютным колебаниям.