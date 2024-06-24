Что будет считаться роскошью в Казахстане, рассказали в МНЭ

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Ерлан Сагнаев в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, какие автомобили и продукция подпадут под налог на роскошь, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Сагнаев сообщил о планах в рамках нового Налогового кодекса дополнительно обложить 10-процентным акцизом дорогую алкогольную продукцию и табачные изделия. Под дорогой алкоголь при этом подпадает продукция стоимостью свыше 500 тыс. тенге за литр.

"Это дорогие виды коньяка, виски. По данным органов госдохода, в прошлом году завозились такие дорогие коньяки, как Macallan и так далее. Это премиум-класса виски и коньяки, где стоимость доходит до 5-6 млн тенге за литр. По сигарам мы поставили следующий предел: если стоимость одной штуки будет свыше 10 тыс. тенге, то будет дополнительное обложение акцизом в размере 10%", – пояснил он.

Разъяснил он и норму касательно автомобилей.

"По легковым автомобилям: если таможенная стоимость будет свыше 75 млн тенге, то будет дополнительное обложение акцизом в размере 10%. По данным КГД, таких автомобилей за последние два года завозилось порядка 270 единиц. Это как раз ложится в канву исполнения поручения главы государства, когда речь идет о том, что налог на роскошь не должен охватить средний класс. В этом случае сейчас это как раз та категория граждан – за последние два года не более 300 человек, которые могут позволить себе ездить на дорогих автомобилях премиум-класса", – указал спикер.

Речь, по его словам, идет о люксовых автомобилях: Rolls-Royce, Mercedes и Lexus.

20 июня он рассказал, какую сумму не должна превышать оценочная стоимость актива.