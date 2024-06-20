Подходы по налогу на роскошь озвучили в Министерстве нацэкономики Казахстана

Видение по налогу на роскошь в рамках проекта нового Налогового кодекса озвучил в НПП "Атамекен" 20 июня директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев, сообщает Zakon.kz.

Сагнаев напомнил, что по действующему Налоговому кодексу ставка налога на имущества увеличивается в зависимости от оценочной стоимости.

"Градацию, когда, чем больше стоимость объекта, тем ставка налога на имущество больше – мы это сохраняем для тех категорий граждан, которые на сегодня владеют, грубо говоря, несколькими объектами, но в совокупности эта оценочная стоимость для цели налогообложения не превышает 450 млн тенге, тогда эта градация сохраняется. Но если по совокупности у меня или один объект, или более превышают оценочную стоимость в размере 450 млн тенге, тогда автоматически включается повышенная ставка налога на имущество. Мы об этом говорим, и этим мы решаем вопрос обложения налогом на роскошь", – сказал он.

Разъяснил он и механизм по автомобилям.

"Владелец авто, стоимость которого превышает 75 млн тенге, дополнительно будет уплачивать 10%. Аналогично 10% от таможенной стоимости свыше 100 млн у нас пойдет по яхтам, самолетам, пароходам. То есть мы также их причисляем к объектам роскоши. Те граждане, которые у нас позволяют себе покупку такого имущества, также будут через повышенное налогообложение, через акциз уплачивать дополнительные суммы налога", – добавил спикер.

В эту же категорию подпадают дорогостоящие сигареты и алкогольная продукция.

"Дорогие сигары, дорогая алкогольная продукция. Сигары, если цена одной штуки превышает 10 тыс. тенге, то также у нас 10% от превышения будет в виде акциза уплачиваться. По дорогому алкоголю тоже. Если литр такого алкоголя превышает полмиллиона тенге, то тоже 10% с превышением в виде акциза. Вот такие подходы у нас на сегодня по налогу на роскошь", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в новом Налоговом кодексе Казахстана планируют ввести налог на роскошь.

