Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подходы по налогу на роскошь озвучили в Министерстве нацэкономики Казахстана

налог на роскошь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:00 Фото: Zakon.kz
Видение по налогу на роскошь в рамках проекта нового Налогового кодекса озвучил в НПП "Атамекен" 20 июня директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев, сообщает Zakon.kz.

Сагнаев напомнил, что по действующему Налоговому кодексу ставка налога на имущества увеличивается в зависимости от оценочной стоимости.

"Градацию, когда, чем больше стоимость объекта, тем ставка налога на имущество больше – мы это сохраняем для тех категорий граждан, которые на сегодня владеют, грубо говоря, несколькими объектами, но в совокупности эта оценочная стоимость для цели налогообложения не превышает 450 млн тенге, тогда эта градация сохраняется. Но если по совокупности у меня или один объект, или более превышают оценочную стоимость в размере 450 млн тенге, тогда автоматически включается повышенная ставка налога на имущество. Мы об этом говорим, и этим мы решаем вопрос обложения налогом на роскошь", – сказал он.

Разъяснил он и механизм по автомобилям.

"Владелец авто, стоимость которого превышает 75 млн тенге, дополнительно будет уплачивать 10%. Аналогично 10% от таможенной стоимости свыше 100 млн у нас пойдет по яхтам, самолетам, пароходам. То есть мы также их причисляем к объектам роскоши. Те граждане, которые у нас позволяют себе покупку такого имущества, также будут через повышенное налогообложение, через акциз уплачивать дополнительные суммы налога", – добавил спикер.

В эту же категорию подпадают дорогостоящие сигареты и алкогольная продукция. 

"Дорогие сигары, дорогая алкогольная продукция. Сигары, если цена одной штуки превышает 10 тыс. тенге, то также у нас 10% от превышения будет в виде акциза уплачиваться. По дорогому алкоголю тоже. Если литр такого алкоголя превышает полмиллиона тенге, то тоже 10% с превышением в виде акциза. Вот такие подходы у нас на сегодня по налогу на роскошь", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в новом Налоговом кодексе Казахстана планируют ввести налог на роскошь.

Читайте также

пенсии, деньги, накопления
Копим на пенсию: что нужно делать, чтобы обеспечить безбедную жизнь в старости
деньги, зарплаты
Тенговые миллионеры: в каких городах живет больше всего казахстанцев с высокой зарплатой
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Рост курса доллара приостановился
Мадина Мамырханова
МНЭ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: