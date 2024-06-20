Ставку земельного налога хотят повысить в 40 раз в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Директор Департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев в НПП "Атамекен" 20 июня 2024 года рассказал, какие поправки предлагаются в части земельного налога, сообщает Zakon.kz.
Сагнаев заявил, что есть поручение главы государства по решению вопроса эффективного использования земель.
"Поэтому сегодня мы уже и на площадке правительства с Министерством сельского хозяйства этот вопрос согласовали. Это то решение, которое на сегодня имеется в случае неэффективного использования – повышение в 40 раз размера земельного налога. То есть это будет стимулировать к тому, чтобы землепользователи наши эффективно использовали землю или у них будут отбирать и давать тем людям, тем хозяйствующим субъектам, которые будут этой землей действительно эффективно пользоваться и воспроизводить", – сказал он.
Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какие ставки предлагается установить по транспортному налогу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript