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Ставку земельного налога хотят повысить в 40 раз в Казахстане

налог, МНЭ, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:40 Фото: Zakon.kz
Директор Департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев в НПП "Атамекен" 20 июня 2024 года рассказал, какие поправки предлагаются в части земельного налога, сообщает Zakon.kz.

Сагнаев заявил, что есть поручение главы государства по решению вопроса эффективного использования земель.

"Поэтому сегодня мы уже и на площадке правительства с Министерством сельского хозяйства этот вопрос согласовали. Это то решение, которое на сегодня имеется в случае неэффективного использования – повышение в 40 раз размера земельного налога. То есть это будет стимулировать к тому, чтобы землепользователи наши эффективно использовали землю или у них будут отбирать и давать тем людям, тем хозяйствующим субъектам, которые будут этой землей действительно эффективно пользоваться и воспроизводить", – сказал он.

Ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какие ставки предлагается установить по транспортному налогу.

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