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Законодательство РК

В Казахстане хотят ввести обязательное страхование жилья от ЧС

МЧС, страхование, жилье , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 13:14 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС 9 сентября 2024 года рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Торегелдиев отметил, что соответствующий проект закона разработан и внесен на рассмотрение мажилиса.

"На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты" предусматривается внедрение такого вида страхования. На первом этапе речь идет об объектах с массовым пребыванием людей (торговые дома. – Прим. ред.) и высотных зданиях. То есть на сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента, МЧС уже будет рассматривать планомерный переход ко всем объектам, в том числе и жилью, то есть этот вопрос активно рассматривается и активно внедряется. В планах до 2028 года полностью охватить объекты пожарным страхованием", – заявил спикер.

В МЧС сообщили, что внедрение системы страхования гражданско-правовой ответственности владельцев крупных объектов торговли позволит обеспечить комплексное решение проблем:

  • снизит риски возникновения очагов социальной напряженности среди пострадавших лиц, при возникновении пожаров на объектах;
  • повысит уровень пожарной безопасности крупных объектов.

Также исключаются затраты государства на оказание материальной поддержки лицам, пострадавшим при пожарах на объектах.

3 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила о планах введения единого пакета медпомощи населению.

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