В Казахстане хотят ввести обязательное страхование жилья от ЧС

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС 9 сентября 2024 года рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Торегелдиев отметил, что соответствующий проект закона разработан и внесен на рассмотрение мажилиса. "На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гражданской защиты" предусматривается внедрение такого вида страхования. На первом этапе речь идет об объектах с массовым пребыванием людей (торговые дома. – Прим. ред.) и высотных зданиях. То есть на сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента, МЧС уже будет рассматривать планомерный переход ко всем объектам, в том числе и жилью, то есть этот вопрос активно рассматривается и активно внедряется. В планах до 2028 года полностью охватить объекты пожарным страхованием", – заявил спикер. В МЧС сообщили, что внедрение системы страхования гражданско-правовой ответственности владельцев крупных объектов торговли позволит обеспечить комплексное решение проблем: снизит риски возникновения очагов социальной напряженности среди пострадавших лиц, при возникновении пожаров на объектах;

повысит уровень пожарной безопасности крупных объектов. Также исключаются затраты государства на оказание материальной поддержки лицам, пострадавшим при пожарах на объектах. 3 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила о планах введения единого пакета медпомощи населению. Читайте также За что водителям большегрузов грозит штраф до 3,7 млн тенге Массовое отравление детей в Мангистау: в МВД рассказали о ходе следствия Алматинская область: Лидирующие позиции в инвестиционной привлекательности Казахстана

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