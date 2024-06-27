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Колебание курса: тенге смог остановиться после длительного снижения

курс, динамика, тенге, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:17 Фото: Freepik
Курс нацвалюты Казахстана несколько укрепился после длительного снижения по отношению к доллару. Что могло оказать поддержку тенге, в материале Zakon.kz.

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком на 27 июня, составил 463,77 тенге. Таким образом тенге смог укрепиться к середине текущей недели после преодоления отметки в 467 тенге днем ранее.

курсы, тенге, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:17

Фото: Национальный банк РК

В АФК отметили, что нацвалюта на торгах среды продемонстрировала умеренное укрепление после трех сессий ослабления подряд. Это произошло на фоне высоких цен на нефть и фиксации прибыли некоторыми участниками, полагают аналитики.

По итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился сразу на 3,38 тенге, при среднем объеме торгов в 207 млн долларов.

"Снижение объема торгов может сигнализировать об ослаблении повышенного спроса на инвалюту и, соответственно, прохождении пика ее краткосрочного роста", – считают в АФК.

Аналитик Анна Бодрова говорит, что пока не ясно, можно ли считать вчерашнюю стабилизацию полноценным разворотом в сторону укрепления нацвалюты.

"Ранее тенге заметно понизился из-за комплекса факторов: от влияния антироссийских санкций до снижения объема предоставляемой Нацбанком РК валютной ликвидности", – добавила она.

Эксперт также прогнозирует, что оказать тенге поддержку может нефтяной фактор, несмотря на некоторое снижение (баррель Brent понизился до 85,10 доллара). Так как при текущих ценах на нефть Казахстан продолжает достаточно зарабатывать, считает Анна Бодрова.

Отметим, что на утренней сессии пара USD/KZT вновь торговалась чуть выше – на уровне 464,51 тенге за доллар. В целом ожидается, что сегодня американский доллар будет находиться в границах отметок 460-465 тенге, евро – 495-500 тенге, рубль – 5,30-5,50 тенге, китайский юань – 62-64 тенге.

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