ЕНПФ ставит на доллар и… выигрывает

В мае 2024 года накопительной пенсионной системе Казахстана удалось отыграть апрельские потери начисленного инвестиционного дохода. Ключевую роль в значительном улучшении показателей ЕНПФ сыграли доходы, полученные в виде вознаграждения по ценным бумагам, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский экономист Тулеген Аскаров, сравнив динамику показателей ЕНПФ, обращает внимание на ряд важных тенденций.

В апреле 2024 года доход ЕНПФ снизился к марту на 8,8%, до 531,1 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 51,1 млрд тенге. Уменьшился и "чистый" инвестдоход, рассчитываемый за вычетом комиссионных вознаграждений, – на 9,1%, или 51,8 млрд тенге, до 517,3 млрд тенге. Опустилась доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), – с 11,07% на начало апреля до 9,83% к его концу.

При этом, в реальном выражении, то есть за вычетом годовой инфляции, составившей в апреле 8,70%, доходность осталась положительной на уровне в 1,13%, но это меньше мартовских 1,97%. В расчетах с начала текущего года за январь – апрель реальная доходность оказалась отрицательной в минус 0,23%, поскольку номинальная доходность за этот период была ниже роста потребительских цен с начала года – соответственно 2,87% и 3,1%. А за январь – март доходность в реальном выражении с начала года была положительной в 0,55%.

А вот в мае доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), с начала текущего года составила 3,49% при инфляции за пять месяцев в 3,5%. Как видно, здесь ситуация улучшилась по сравнению с апрелем, хотя реальная доходность все еще остается слабо отрицательной в минус 0,01%.

"Доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила по состоянию на 1 июня 10,31% при годовой инфляции в размере 8,50%. В реальном выражении это дает 1,81%, что также лучше апрельского результата". Тулеген Аскаров

Источником такого позитива стало значительное увеличение начисленного инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ в мае по сравнению с апрелем на 22,1%, до 648,6 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 117,5 млрд тенге. Для сравнения: эта весомая прибавка равна примерно инвестиционному доходу, полученному за январь.

Показатели ЕНПФ по пенсионным активам, в млрд тенге. Иллюстрация: enpf.kz

Заметно вырос и "чистый" инвестиционный доход, рассчитываемый за вычетом из начисленного удержанных комиссионных вознаграждений, – на 22,1%, или 114,2 млрд тенге, до 631,5 млрд тенге, продолжает Аскаров. Комиссионные тоже не стояли на месте и росли более быстрыми темпами – по ним в мае сложился прирост на 23,9%, до 17,1 млрд тенге.

"Общий объем пенсионных накоплений достиг к началу лета 19 трлн 167,3 млрд тенге с прибавкой за май на 1,3%. Такой рост вызван опережающим увеличением выплат из ЕНПФ – за последний месяц весны они выросли на 28,7%, до 367,4 млрд. тенге. В страховые компании было переведено 90,7 млрд тенге, на улучшение жилищных условий – 96,3 млрд тенге, оплату лечения – 47,4 млрд тенге". Тулеген Аскаров

Ключевую роль в значительном улучшении показателей ЕНПФ сыграли доходы, полученные в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам, от операций обратного репо и от рыночной переоценки ценных бумаг.

По этому главному источнику в мае сложился впечатляющий прирост на 39,6%, до 647,8 млрд тенге. Зато значительно – более чем в полтора раза, до 102,7 млрд тенге – сократились доходы по активам, находящимся во внешнем управлении. Свою негативную роль сыграли и убытки от рыночной переоценки ценных бумаг (-57,2 млрд тенге) наряду с убытками от переоценки иностранной валюты (-46,8 млрд тенге).

С другой стороны, Нацбанк РК, управляющий основной частью пенсионных активов, продолжает агрессивно наращивать объем долларовых инструментов в инвестиционном портфеле. За май в целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне 30% было приобретено 500 млн долларов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). В итоге с начала текущего года долларовая часть портфеля выросла на 18%, до 6 трлн 655,3 млрд тенге в эквиваленте, а ее доля поднялась с 31,7 до 34,8%. Для сравнения: тенговая часть портфеля прибавила лишь 2,5% с начала года, до 12 трлн 467,7 млрд тенге, в итоге ее доля в портфеле опустилась с 68,3 до 65,2%.

При этом Нацбанк фактически отказался от диверсификации этого портфеля по другим валютам. Их доля опустилась практически до нуля, в абсолютном выражении – до мизерных 0,6 млрд тенге, что на 88,4% меньше по сравнению с началом текущего года.

"Помимо приобретения долларовых инструментов, Нацбанк активно инвестирует пенсионные активы ЕНПФ и в казначейские обязательства правительства США. В мае их было приобретено на 126,1 млрд тенге по номинальной стоимости со средневзвешенной доходностью 5,37% годовых. Напомним, что по долларовым вкладам в отечественных банках по-прежнему сохраняется дискриминационная ставка в 1% годовых, которую в Нацбанке аргументируют политикой дедолларизации". Тулеген Аскаров

Основная же часть пенсионных активов – 45,6% – была инвестирована к началу лета в правительственный долг, то есть в ГЦБ Минфина. В абсолютном выражении она достигла 8 трлн 728,3 млрд тенге с приростом с начала года на 5,3%. В индексное управление активами было вложено пенсионных накоплений 5 трлн 592,8 млрд тенге, или 29,3% от инвестиционного портфеля, эта часть выросла на 8,7%. Затем идут облигации квазигосударственных организаций Казахстана (1 трлн 929,8 млрд тенге) и отечественных банков второго уровня (805,8 млрд тенге).

Наибольшее увеличение в этом году сложилось по инвестициям в ГЦБ иностранных государств – в 33 раза, до 740,7 млрд тенге. Аутсайдерами же оказались депозиты в Нацбанке, объем которых сократился в 5,4 раз, до 161,1 млрд тенге.