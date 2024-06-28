В Шымкенте любят модно одеваться, в Алматы – хорошо питаться, а в Астане – улучшать жилье

В январе-марте 2024 года на одного казахстанца приходился денежный доход в размере около 106 тысяч тенге в месяц или 318 тысяч тенге в квартал. Это данные Бюро национальной статистики, они учитывают доход на каждого гражданина страны, включая новорожденных, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский аналитический портал Data Hub произвел подробный разбор статистических данных и преобразовал сухие цифры в живые образы.

Для начала специалисты портала выяснили, откуда вообще у казахстанцев берутся деньги. Оказалось, что на три четверти дохода граждан обеспечивает трудовая деятельность, около 17% – пенсии, а все прочие типы поступлений дают в сумме меньше 10%.

Иллюстрация: datahub.1cb.kz

Интересна ситуация по регионам. Например, в СКО и ВКО пенсии в I квартале 2024 года обеспечивали более заметную часть доходов, чем по РК в целом (около 25%). И это закономерно с учетом сравнительно высокой доли пожилого населения.

А вот в Туркестанской области и Шымкенте доля доходов от работы не по найму (самозанятых и "ИП-шников") составляет 25% и 20% всех доходов, соответственно. Тогда как средний уровень таких доходов по стране – всего около 9%.

Ну а как же население тратит деньги? В основном – на товары и услуги. На этот сегмент приходится в среднем по стране более 90% всех денежных расходов, причем основной вклад (более чем 50%) вносит продовольствие, пишет Data Hub. Помощь родне, налоги, платежи по кредитам в совокупности дают менее 10%, и в этой части самый заметный компонент – погашение долга. В I квартале его доля составляла около 7% от всех расходов населения.

Интересен расклад по регионам. Например, в Мангистауской области потребительские нужды утягивают на себя больше 99% всех денежных расходов, а доля других категорий очень низка. А вот в Улытауской области потребительские расходы составляют всего 82%, но зато довольно заметна доля расходов на погашение долга – 16%.

Иллюстрация: datahub.1cb.kz

И вот любопытные замечания. Алматинцы заметно больше прочих тратят на еду и безалкогольные напитки – 181 тысячу тенге в квартал, опережая чуть не в два раза показатели самой "скромной" Кызылординской области (105 тыс. тенге). А вот лидер по непродовольственным тратам в прошлом квартале – Карагандинская область: тут показатель составляет 82 тысячи тенге.

И, наконец, не иначе как самые модные казахстанцы проживают в Шымкенте: тут самые высокие среднедушевые траты на одежду, ткани, обувь – около 28 тысяч тенге в квартал, что почти в два раза выше, чем в соседней Туркестанской области (15 тысяч тенге).