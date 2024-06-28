Колебания курса тенге объяснил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 28 июня в кулуарах Мажилиса объяснил ослабление национальной валюты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Нацбанка, это была коррекция, сейчас курс стабилизировался.

"Как вы видите, курс стабилизировался. В течение почти шести месяцев Национальный банк в силу имеющихся у республиканского бюджета определенных проблем с деньгами, вы знаете, там было недопоступление налогов по КПН, НДС и так далее, был вынужден конвертировать значительные объемы трансферта из Национального фонда", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, за пять месяцев Нацбанк конвертировал почти 70% всего годового объема.

"Это значит, что деньги в валюте, которые мы храним в Национальном фонде, конвертировались на казахстанской бирже. Валюты было больше, что и повлияло на курс доллара. Сейчас коррекция происходит, потому что вместо 850 млн мы продаем 400-450 млн. Присутствие Национального банка на рынке уменьшилось вдвое, на это и реагирует курс. Это правильно, потому что он возвращается к своим фундаментальным значениям, примерно к тем, которые сейчас", – объяснил Тимур Сулейменов.

По официальным данным Национального банка, курс доллара на 28 июня составил 465,52 тенге.

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21 июня глава Нацбанка рассказал, что будет с курсом тенге до конца года.