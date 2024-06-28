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Курс доллара резко подскочил на торгах 28 июня

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 июня закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,46 тенге, поднявшись сразу на 5,82 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 64,36 тенге (+0,71).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,1-472,5 тенге, евро – по 504,5-509,5 тенге, российские рубли – по 5,27-5,41 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают расти 28 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,60%, до 85,77 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подросли на 0,70%, до 82,31 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 465,52 тенге, евро – 498,2 тенге, рубля – 5,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 июня, можно здесь.

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