Курс доллара резко вырос на торгах 9 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,21 тенге, поднявшись сразу на 5,12 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,81 тенге (+0,17).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,48 тенге (+1,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488-491 тенге, евро – по 563,5-569 тенге, рубли – по 6,53-6,67.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июня.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,2%, до 93,11 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,4%, до 90,00 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,78 тенге, евро – 558,66 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июня, можно здесь.