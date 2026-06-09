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Финансы

Курс доллара резко вырос на торгах 9 июня

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 490,21 тенге, поднявшись сразу на 5,12 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,81 тенге (+0,17).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,48 тенге (+1,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488-491 тенге, евро – по 563,5-569 тенге, рубли – по 6,53-6,67.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июня.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,2%, до 93,11 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,4%, до 90,00 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,78 тенге, евро – 558,66 тенге, рубля – 6,6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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