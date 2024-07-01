Кредитование продолжает расти: сколько займов банки выдали предпринимателям и гражданам

Насколько выросли кредиты экономике, бизнесу и населению c начала года, и как изменились ставки кредитования к 1 июня, в материале Zakon.kz.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня за май 2024 года, увеличились на 1,4%, до 29,5 трлн тенге, с начала 2024 года рост составил 5,6%, в том числе в национальной валюте – на 1,4%, до 27,2 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,8% до 2,4 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 июня 2024 года достиг 92%. Такими данными поделилось Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Кредиты субъектам бизнеса выросли на 1,5%, до 11,5 трлн тенге, с начала года на 2,5%. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 0,9%, до 9,7 трлн тенге. В том числе займы субъектам МСБ увеличились на 0,1%, до 5,6 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 1,9%, до 4,1 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц выросли на 5,3%, до 1,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 18,6%.

"В мае 2024 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,4 трлн тенге, что на 10,6% больше по сравнению с маем 2023 года (с начала 2024 года выдано 6,8 трлн тенге, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года)". АРРФР

Кредиты населению составили 18 трлн тенге, рост за май на 1,3%, а с начала 2024 года – на 7,8%. В агентстве пояснили, что рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,7%, до 11,3 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,5%, до 5,5 трлн тенге.

Отмечается, что в мае 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,8% (против 19,5% в апреле). Для населения кредиты стали дешевле – 19,3%, это на 0,5% ниже, чем в предыдущем месяце.

По состоянию на 1 июня 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,2% от ссудного портфеля, или 1 трлн тенге. Это выше, чем в начале года. На 1 января 2024 года показатель составлял 2,9%, или 864 млрд тенге.

Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2%, или 283 млрд тенге, населению – 4%, или 716 млрд тенге. При этом покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,3%.

В целом активы банковского сектора на 1 июня 2024 года составили 53,3 трлн тенге, увеличившись за май текущего года на 1,6%, или 853 млрд тенге. С начала 2024 года рост на 3,5%, или 1,8 трлн тенге, в основном за счет увеличения ликвидных активов на 3%, или 598 млрд тенге, сообщили в АРРФР.

Чистая прибыль банков за январь – май 2024 года также выросла и составила 975 млрд тенге, что на 11,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.