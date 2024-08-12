Спрос на кредиты остается высоким: сколько займов банки выдали бизнесу и населению в этом году

Насколько выросли выдачи кредитов бизнесу и населению в текущем году и что стимулировало спрос на заемные средства, в материале Zakon.kz.

За январь – июнь 2024 года банки второго уровня выдали новых кредитов субъектам экономики на сумму 16,4 трлн тенге, что на 3,2 трлн, или 25% выше аналогичного периода прошлого года, когда сумма составляла 13,1 трлн тенге, говорится в аналитическом обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Двухзначный прирост выдачи показали как розничные займы (+28,8%), так и корпоративные (+19,8%). При этом доли в выдаче поделились поровну: 50% от 16,4 трлн тенге было выдано субъектам предпринимательства, другая половина – населению". АФК

В ассоциации отметили, что в условиях замедления роста экономической активности в стране потребительский спрос на заемные ресурсы мог стимулироваться растущими заработными платами населения (+12,1%), притоком новых клиентов (+178 тыс.), усилением конкуренции между банками через проведение маркетинговых акций и широкой популярностью рассрочек.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В обзоре подчеркивается, что ценовые условия по кредитам бизнеса постепенно улучшаются, преимущественно за счет снижения ставок среднему (–130 базисных пунктов) и крупному бизнесу (–180 базисных пунктов).

В то же время по розничному сегменту наблюдается высокая волатильность средневзвешенных ставок из-за проведения маркетинговых акций по выдаче беспроцентных рассрочек.

"Тем не менее на фоне общего снижения ставок в системе доходность активов и стоимость фондирования прекратили рост, наблюдаемый с 2022 года, и могут снизиться во втором полугодии". АФК

Кредитное качество ссудного портфеля остается высоким, доля NPL составляет 3,1% от ссудного портфеля.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В ассоциации резюмировали, что банковское кредитование в первом полугодии поддержало деловую активность и помогло увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике в условиях значительного снижения темпа роста ВВП (до 3,3% с 5,3% за 6М23) из-за замедления в горнодобывающем секторе и торговле.