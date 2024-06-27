Укрепляя сотрудничество с Китаем на форуме "ЭКСПО Урумчи-2024"

Аким Алматинской области Марат Султангазиев официально посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества и 8-й международной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия" в Урумчи.

Делегацию возглавил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.



Новое направление инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем при содействии Синьцзяна было предложено секретарем парткома СУАР Ма Синжуй вице-премьеру РК Серику Жумангарину на двусторонней встрече в Урумчи в первый день визита в КНР.

Во время встречи стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах туризма, развития железных дорог, строительства новых погранпереходов, наращивания объемов поставок сельхозпродукции.

"СУАР – ключевой партнер Казахстана в Китае, на долю которого приходится почти половина казахско-китайского товарооборота. Значительным потенциалом роста обладает практическое расширение межрегионального сотрудничества. Наиболее перспективные направления: транспорт и логистика, сельское хозяйство, инвестиционное сотрудничество, устранение торговых барьеров и совершенствование благоприятного торгового режима, туризм", – отметил Серик Жумангарин.

Фото: акимат Алматинской области

На форуме "ЭКСПО Урумчи-2024", прошедшем 26 июня, который был посвящен развитию межрегионального сотрудничества между Республикой Казахстан и Китаем, аким Алматинской области Марат Султангазиев активно участвовал в диалоге с китайскими партнерами, обсуждая вопросы взаимодействия и потенциальных проектов для укрепления двусторонних отношений.



"На протяжении последних лет Китай остается одним из самых крупных внешнеторговых партнеров Казахстана", – подчеркнул Марат Султангазиев.

По его словам, в этом процессе активную роль играет Алматинская область.

Фото: акимат Алматинской области

"В Алматинской области 324,1 млн долларов США товарооборота приходится на Китайскую Народную Республику (экспорт – 13,2, импорт – 310,9 млн долларов США). За январь – апрель текущего года доля экспорта увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (6,2 млн долларов США). В структуре экспорта преобладают продовольственные товары. В области действуют более 110 совместных предприятий. В свою очередь, Алматинская область, являясь важным транспортным коридором в Центральной Азии, придает особое значение дальнейшей реализации экономической инициативы "Один пояс – один путь", ставшей востребованным международным проектом", – сказал глава региона.

В рамках визита аким области провел ряд встреч, направленных на укрепление межрегиональных связей и исследование новых возможностей для совместной работы. Более двадцати казахстанских бизнесменов также приняли участие во встречах, что свидетельствует о активном интересе к укреплению экономических связей между двумя странами. В ходе мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве в энергетическом и инфраструктурном секторах, а также обсуждены перспективы совместных проектов в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и туризме.

Форум стал важной платформой для интеграционных процессов и углубления экономических связей между регионами.