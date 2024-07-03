Тенге прошел пик снижения: вырос ли спрос на доллары во время падения нацвалюты

Тенге стабильно снижался в течение последнего месяца, и по оценкам аналитиков, уже прошел пик падения. Как менялся спрос на иностранные валюты в обменных пунктах за этот период, в материале Zakon.kz.

Менее чем за месяц доллар подорожал почти на 25 тенге. Согласно данным Нацбанка РК, если на 3 июня 2024 курс официальный курс составлял 447,25 тенге за доллар, то 3 июля курс валюты вырос до 471,83 тенге. К слову, своего пика доллар достиг 2 июля, подскочив до 475,18 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Как отметили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), после трех сессий заметного роста по итогам торгов во вторник курс USDKZT снизился на 3,07 тенге. При этом объем торгов вырос до 186 млн долларов против 108,8 млн на предыдущей сессии.

"С учетом нейтрального в целом внешнего фона – одновременный рост нефтяных котировок и индекса доллара – укреплению курса нацвалюты, вероятно, способствовали в большей степени внутренние факторы. Возможно, продолжающийся рост доллара на KASE достиг своего пика в 476,68 тенге за доллар на предыдущей сессии и будет ограничен фундаментальными факторами", – полагают в АФК.

Аналитики не исключают, что некоторую поддержку тенге могло оказать сообщение Нацбанка об увеличении продаж инвалюты из Нацфонда до 450-550 млн в июле против 420 млн в июне.

Напомним, что одним из ключевых факторов ослабления тенге эксперты называли именно снижение трансфертов из Нацфонда, размер которых в первые месяцы года был значительно больше. Так, если в мае Нацбанк продал 800 млн долларов, за июнь они снизились почти в два раза.

На данный момент не ясно, была ли это приостановка распродаж или просто локальный перерыв. Но рынку явно требовалась передышка, говорят аналитики.

При этом тенге на данный момент поддерживается и со стороны нефтяного сектора. Однако воспользуется ли этим рынок, станет заметно уже ближе к концу недели, предполагают эксперты.

Как на падение тенге реагировали казахстанцы?

Глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев рассказал, что на наличном рынке из-за довольно резкого роста курса казахстанцы не успели сориентироваться и откупить валюту. Он напомнил, что на некоторых торговых сессиях доллар рос до 1,5% в день, то есть на 5-6 тенге.

"Вероятно, люди решили какое-то время переждать. Если курс на наличном рынке доходил до 476-477 тенге за доллар США, то буквально вчера произошел небольшой откат и наличную валюту уже можно было купить по цене 472-473 тенге. Поэтому многие клиенты не стали совершать спонтанных покупок и "переворачиваться" в валюту. И некоторые сделали это позже на уровне 473 тенге. Таким образом, взрывного ажиотажного спроса мы не наблюдали, это касается и остальных иностранных валют", – поделился Арчин Галимбаев.

К слову, одной из причин роста доллара в летние месяцы эксперты часто называют сезон отпусков, когда спрос на иностранные валюты возрастает. Однако, по словам главы Ассоциации, устойчивый спрос сохраняется преимущественно на мелкую иностранную валюту для небольших расчетов. При этом наблюдается тренд на отказ от наличной валюты, если речь идет о более крупных суммах.

"Практика последних лет показывает, что многие клиенты ушли в безналичную оплату. Даже те клиенты, которые у нас покупали наличную иностранную валюту на условно 3-7 тысяч долларов, перешли на безналичные платежи и все расчеты производят карточками", – добавил Арчин Галимбаев.

Он пояснил, что гражданам стало удобнее расплачиваться картой, чем менять деньги. По словам самих клиентов обменников, при безналичной оплате за рубежом курс выходит примерно такой же, как и при наличной, и они практически ничего не теряют. При этом не нужно переживать за сохранность денег.