Тенге продолжает падение: что будет с курсом доллара

Национальная валюта Казахстана несколько дней подряд слабеет к иностранным валютам. Под влиянием чего падает тенге и что будет с курсом доллара дальше, в материале Zakon.kz.

Доллар превысил порог в 460 тенге. В обменниках Казахстана сегодня, 19 июня, курс американской валюты находится в среднем диапазоне 460-464 тенге, евро – 490-496 тенге, рубль – 5,1- 5,6 тенге.

Курс USDKZT по итогам торгов вторника продемонстрировал максимальный за последние 9 месяцев внутридневной рост и составил 458,15 тенге за доллар, прибавив 5,09 тенге, говорит ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко. Это произошло, несмотря на то, что внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге.

"Соответственно, ослабление курса могло быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики Нацбанка РК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка", – прокомментировала Зарина Скрипченко.

Тем не менее для тенге все еще не так плохо. И поддержать нацвалюту могут текущие внутренние факторы.

"Согласно оценке Нацбанка РК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, потенциал для дальнейшего ослабления курса нацвалюты может ограничивать увеличение положительного сальдо торгового баланса РК, умеренные объемы платежей по погашению и обслуживанию внешнего долга, а также увеличение объемов нетто-продаж в рамках операций Нацбанка". Зарина Скрипченко

Поспособствовать увеличению предложения иностранной валюты на казахстанском рынке могут акции Казатомпрома, которые внесены в перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования средств Нацфонда.

Эксперт напомнила, что в обновленном Прогнозе социально–экономического развития страны на 2025-2029 годы заложен средний курс по итогам текущего года в 450 тенге за доллар. Аналогично эксперты финрынка, опрошенные в рамках июньского опроса АФК, ожидают, что к началу июля курс по паре USDKZT составит 450,4 тенге за доллар.

В пресс-службе Alpari в свою очередь заявили, что реальной необходимости и оснований для столь мощного провала курса тенге нет.

"На рынке говорят о том, что такой мощный негатив для тенге связан не только с сокращением объемов трансфертов Нацбанка из Нацфонда и сезонным фактором, но и с уже накопленным ранее укреплением курса. Рынку требовалось охлаждение, и оно случилось", – говорится в сообщении.

Может ли прийти на помощь Нацбанк?

Комментируя вопрос, может ли в ситуацию вмешаться Нацбанк, эксперт АФК отметила, что регулятор может выйти на рынок с валютными интервенциями только в случае, если ситуация будет угрожать экономической или финансовой стабильности страны.

"В иных случаях курс формируется на базе фундаментальных внешних и внутренних факторов. При этом монетарный регулятор может косвенно влиять на обменный курс через базовую ставку, определяющую стоимость денег в экономике". Зарина Скрипченко

Аналитик поясняет, что повышение базовой ставки делает тенговые активы более привлекательными, спрос на нацвалюту растет, тогда как при снижении происходит обратный процесс. Также Нацбанк может влиять на курс, определяя объемы приобретения инвалюты для пополнения валютных активов ЕНПФ и КФГД, которые частично нивелируют предложение инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда на внутреннем рынке.

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