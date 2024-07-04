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Алматинцам вернут более 95 млн тенге за отопление

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:52 Фото: pixabay
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы (ДКРЕМ) завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2023-2024 годов, сообщает Zakon.kz.

В департаменте напомнили, что субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям или путем снижения тарифа.

"Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2024 года)", – сообщили в ДКРЕМ.

За отопительный период 2023-2024 годов субъекты естественных монополий, оказывающие услуги теплоснабжения, произведут перерасчет платы за тепло для потребителей Алматы, не имеющих приборов учета, на общую сумму 95,4 млн тенге с учетом НДС.

О том, сколько алматинцы тратят на оплату коммунальных услуг, читайте здесь.

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