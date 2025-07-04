Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2024-2025 годов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета, на общую сумму 74,19 млн тенге с учетом НДС.



"Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей в строке "отопление" в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2025-2026 годов), либо за календарный год (до конца 2025 года)", – сообщили в департаменте 4 июля.

Ранее в области Жетысу монополиста обязали компенсировать потребителям оплату коммунальных услуг на сумму более 7,8 млн тенге.