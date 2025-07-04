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Финансы

Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 16:02 Фото: pexels
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2024-2025 годов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, будет произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборов учета, на общую сумму 74,19 млн тенге с учетом НДС.

"Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей в строке "отопление" в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2025-2026 годов), либо за календарный год (до конца 2025 года)", – сообщили в департаменте 4 июля.

Ранее в области Жетысу монополиста обязали компенсировать потребителям оплату коммунальных услуг на сумму более 7,8 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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