Сколько тратят на еду казахстанцы, рассказал Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на брифинге в правительстве 7 ноября рассказал, сколько денег тратят казахстанцы на продукты питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проводили исследования и выясняли, сколько денег граждане тратят на еду. И результаты неутешительные: речь идет примерно о половине потребительских расходов.



"Только я хотел бы сделать очень важное уточнение: не половину заработной платы, а половину потребительских расходов. Это разные совсем вещи. По данным статистики, от номинальной заработной платы казахстанцы тратят меньше на продукты питания и безалкогольные напитки – порядка 23%. Но из потребительских расходов, куда входят и продовольственные, и непродовольственные товары и услуги, тратят, действительно, порядка 49%", – уточнил вице-премьер.

Из этих расходов 17% уходят на покупку мяса, 8% – на хлеб и крупы, 5% – на молочные продукты, по 4% – на овощи и фрукты, еще 4% – на сахар и сахаросодержащие продукты.

"Эти шесть продуктов являются самыми главными, куда мы тратим свои средства. И этими продуктами мы сейчас вплотную занимаемся. Готовим большой проект по развитию обработки в этих отраслях, по развитию мясного животноводства, глубокой переработки мяса, молока, зерна, по развитию овощехранилищ и сахарной отрасли. Это шесть продуктов, которые на сегодня определяют высокие расходы населения. У нас есть понимание, как двигаться, и в ближайшее время мы будем это показывать и объявлять вам", – заверил Серик Жумангарин.

Также 7 ноября 2023 года Серик Жумангарин рассказал о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты накануне Нового года.

