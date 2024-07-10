Курс доллара начал снижаться на торгах 10 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,48 тенге, снизившись на 2,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,67 тенге (-0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,7-479,7 тенге, евро – по 517-521 тенге, российские рубли – по 5,37-5,47 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,14%, до 84,54 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,10%, до 81,33 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 480,77 тенге, евро – 520,19 тенге, рубля – 5,51 тенге.



Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.