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Курс доллара начал снижаться на торгах 10 июля

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 15:38 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,48 тенге, снизившись на 2,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,67 тенге (-0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,7-479,7 тенге, евро – по 517-521 тенге, российские рубли – по 5,37-5,47 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,14%, до 84,54 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,10%, до 81,33 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 480,77 тенге, евро – 520,19 тенге, рубля – 5,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.

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